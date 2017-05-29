Navicon представил аналитическое решение для оптимизации техподдержки и ремонтов в агроотрасли

Navicon объявил о выпуске комплексного аналитического решения для оптимизации технической поддержки и ремонтов в агроотрасли. Как рассказали CNews в компании, система на платформах IBM ILOG и IBM Maximo использует инструменты математического моделирования, чтобы на основании данных о текущем состоянии оборудования прогнозировать его возможный износ и своевременно планировать работы по техническому обслуживанию и ремонту (ТОиР).

Решение создано для компаний российского агросектора, нуждающихся в бесперебойной работе оборудования. Затраты российских производств на обслуживание и ремонты техники и управление производственными активами увеличиваются ежегодно. Чтобы планировать расходы на обслуживание оборудования наиболее эффективно, необходимо понимать, какие машины можно выпустить в поле, для каких стоит заказать детали и запланировать ремонт в ближайшие сроки, а какое оборудование нужно ремонтировать прямо сейчас.

Комплексное решение, разработанное Navicon, подходит для планирования и организации работ по техническому обслуживанию и ремонту (ТОиР) оборудования агропредприятий. По итогам накопления данных и мониторинга состояния оборудования, система формирует график ремонтных работ с учетом износа техники и производственного графика.

Решение разработано на базе платформ IBM Maximo и IBM ILOG. Система управления активами предприятия на IBM Maximo автоматизирует процессы мониторинга состояния производственных активов, планирования бюджетов, ресурсов (ТМЦ, или материалов и запчастей, а также человеческих ресурсов) на работы по ТОиР, их календарное планирование и отслеживание исполнения. Помимо этого, система позволяет планировать закупки материалов и запчастей под работы ТОиР с учетом текущих остатков на складах. На складах постоянно поддерживается необходимый минимальный остаток деталей, что приводит к экономии времени ожидания поставки ТМЦ. IBM ILOG, в свою очередь, позволяет оптимизировать график ремонтов в «горячий» период выполнения полевых работ, построив его таким образом, чтобы «отвлечение» техники было минимальным по продолжительности.

В результате внедрения компания получает удобный инструмент планирования бюджетов на ТОиР и контроля их исполнения, обеспечения работ необходимыми ресурсами и в необходимый срок, а также оптимизации использования ресурсов на техобслуживание.

«Высокая производительность и бесперебойность работы сельскохозяйственного оборудования возможны только при условии своевременного проведения технического обслуживания и текущего ремонта. Незапланированный выезд технических специалистов на место или срочная доставка техники на ремонтную базу дорого обходится агропредприятиям. Во время сезонных работ самоходная техника и навесное оборудование распределяются по различным полям хозяйства, причем с жестко заданной датой начала и завершения операций. Поэтому в случае внезапной поломки самой техники или навесного оборудования часть работ приходится проводить вдали от ремонтной базы, укомплектованной необходимыми инструментами, материалами и запчастями. Поэтому работы по ТОиР должны быть организованы заранее: продумана возможность перевозки нескольких единиц техники за раз, запланирован наименее затратный маршрут передвижения оперативной ремонтной бригады», — сказал Алексей Талаев, руководитель департамента оптимизационного планирования и прогнозной аналитики Navicon.