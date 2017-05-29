«Наше Агентство Сервиса» приняло участие в благотворительном пробеге Societe Generalе

20 мая «Наше Агентство Сервиса», одна из ведущих компаний на рынке ИТ-аутсорсинга, приняла участие в качестве партнера в VI Благотворительном пробеге компаний группы Societe Generale в России. На старт вышло более 500 человек. В пробеге участвовали сотрудники Росбанка, Русфинанс Банка, банка «ДельтаКредит», компаний Societe Generale Insurance и ALD Automotive, представители СМИ и партнеры группы.

Трасса пролегала в Измайловском парке – одном из живописнейших мест Москвы. Спортсмены получили возможность насладиться свежим воздухом и отдохнуть от суеты мегаполиса.



В пробеге участвовали сотрудники Росбанка, Русфинанс Банка, банка «ДельтаКредит», компаний Societe Generale Insurance и ALD Automotive.

Мероприятие традиционно проходило совместно с фондом «Даунсайд Ап», который помогает семьям, воспитывающим детей с синдромом Дауна. За каждый метр дистанции, преодоленный участниками, компании Societe Generale в России перечислили 1 рубль в фонд «Даунсайд Ап». По результатам забега, а также благодаря регистрационным сборам и пожертвованиям было собрано p1 430 126 на индивидуальные и групповые программы ранней помощи детям с синдромом Дауна от рождения до 7 лет.

Компания «Наше Агентство Сервиса», до 2017 г. носившая название «ЮНИТ-Оргтехника», предлагает широкий спектр услуг по управлению и разработке программного обеспечения, инжинирингу и реинжинирингу ИТ-инфраструктуры, дистрибуции ИТ-оборудования, комплектующих и расходных материалов.

Компания была создана в 1994 г. в Перми. На первом этапе она занималась сервисным обслуживанием оргтехники, затем спектр предоставляемых услуг был существенно расширен. С 2002 г. головной офис компании базируется в Москве. Среди клиентов компании крупнейшие игроки российского рынка из списка топ-500: Сбербанк России, Русфинансбанк, Бинбанк, компании «Лаборатория Касперского», «Лукойл», «Башнефть», Adidas.