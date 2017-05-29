myTarget позволит оплачивать только фактические просмотры рекламных видеороликов

Mail.ru Group объявила о том, что ее рекламный сервис myTarget запустит новую модель оплаты размещения видеорекламы — CPV. Теперь клиенты myTarget смогут платить только за фактические просмотры ролика до конца.

Выбрав модель CPV (cost per view), рекламодатель будет платить сервису только в том случае, если пользователь посмотрел 100% рекламного видеоролика. Такая модель позволяет повысить эффективность инвестиций в видеоразмещение, так как рекламодатель будет «покупать» только максимально заинтересованную аудиторию и точно сможет прогнозировать стоимость охвата пользователей для оптимизации ROI.

«Мы постоянно внедряем новые технологии и метрики в нашу рекламную систему. Сегодня мы рады представить новую модель оплаты — CPV, которая позволит рекламодателям и агентствам избегать рисков недостижения целевых показателей по стоимости досмотров видеоролика», — отметила Элина Исагулова, коммерческий директор Mail.Ru Group.

Модель CPV будет доступна в рамках формата «Прероллы в видео». Размещение в рамках данного формата осуществляется на медиапроектах Mail.Ru Group, в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники и на ресурсах рекламной сети myTarget. Рекламодателям доступны все возможности таргетирования, которые предлагает платформа myTarget, и выбор места размещения преролла.

Также myTarget совместно с рядом рекламных агентств тестирует модель оплаты CPV в рамках формата «Кроссплатформенные видеопосты», предполагающего размещение промопостов с видео в социальных сетях. В этом случае видеоролик автоматически запускается, когда видеоплеер попадает в зону видимости. При промотке страницы воспроизведение приостанавливается до возвращения видеоплеера в зону видимости. В итоге рекламодатель получит возможность закупки полных досмотров видео со 100% видимостью в соответствии с общепринятыми стандартами рынка (IAB, OVV) через аукционную модель.

Запуск оплаты по модели CPV намечен на конец мая 2017 года. В дальнейших планах — добавление возможности выбора модели CPV для большинства видеоформатов, которые доступны для закупки через myTarget. Выбрать модель оплаты клиенты myTarget могут в личном кабинете на сайте сервиса.