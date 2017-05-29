«Инфозащита» начала производство сертифицированных дистрибутивов CyberArk

«Инфозащита» провела сертификацию комплекса управления привилегированными учетными записями CyberArk Privileged Account Security 9.7 по требованиям безопасности информации ФСТЭК России.

Сертификат ФСТЭК России №3739 от 21 апреля 2017 г. подтверждает соответствие техническим условиям программного комплекса управления привилегированными учетными записями, сессиями и привилегиями CyberArk Privileged Account Security 9.7.

Сертификат подтверждает, что комплекс CyberArk 9.7 является программным средством защиты от несанкционированного доступа к информации, не содержащей сведения, составляющие государственную тайну. CyberArk PAS 9.7 может применяться для защиты информационных систем персональных данных, государственных информационных систем и АСУ ТП.

По итогам проекта компания «Инфозащита» запустила производство сертифицированных дистрибутивов программного комплекса «CyberArk Privileged Account Security версии 9.7.

«Инфозащита» и CyberArk сотрудничают с 2013 г., и на протяжении этих лет «Инфозащита» поддерживает статус Gold Partner, выполняя крупные и сложные проекты. По итогам 2015 года «Инфозащита» стала «Партнером года» CyberArk, реализовав ряд проектов на предприятиях нефтяной, банковской, транспортной и ИТ-отраслей.

«Тема контроля привилегированных пользователей из года в год набирает все большую популярность. Сертификация комплекса CyberArk PAS 9.7 для нас – следующий шаг в развитии бизнес-партнерства с CyberArk Software. Мы имеем значительные компетенции во внедрении продукта и расширяем возможности его применения для государственных и коммерческих заказчиков, где применение прошедшего процедуру оценки соответствия ПО является обязательным при организации защиты персональных данных, государственных информационных систем и систем автоматизации технологических процессов,» - сказал Сергей Голубенко, генеральный директор «Инфозащиты».