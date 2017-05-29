ActiveCloud разместила в облаке корпоративные сервисы «Техно-Града»

Компания ActiveCloud перенесла в облако систему «1С» транспортно-экспедиторской компании «Техно-Град», в результате чего была обеспечена бесперебойная работа сервисов и их техническая поддержка. Об этом CNews сообщили в ActiveCloud.

Развитая сеть филиалов компании «Техно-Град», собственный автопарк и работа с заказчиками из России, стран СНГ и Европы требуют эффективного функционирования ИТ-систем. По мере роста бизнеса компании возрастала нагрузка на базы данных «1С». Заказчику требовалось комплексное защищенное решение, чтобы обеспечить удаленную работу персонала без загрузки имеющегося канала связи. Партнером по итогам открытого конкурса была выбрана компания ActiveCloud, которая предложила оптимальную стоимость облачных услуг, высокоскоростной доступ к сервисам, безопасность хранения информации. Также ActiveCloud обеспечивает техническую поддержку в режиме 24/7 с SLA, гарантирующем 99,95% доступности облачной инфраструктуры.

Заказчику был предоставлен облачный хостинг CloudServer (IaaS) для построения ИТ-инфраструктуры. Высокая производительность и масштабируемость сервиса позволили быстро и безопасно осуществить перенос в облако «1С» и файловых серверов. Архитектура решения и сервис резервного копирования обеспечивают быстродействие работы и сохранность информации. CloudServer позволяет создать целостную инфраструктуру с неограниченным количеством виртуальных машин, которые в случае отказа одного из серверов-агентов, распределят его нагрузку между собой. В качестве решения для подключения пользователей используется ферма терминальных серверов, на которых осуществляется балансировка нагрузки, далее стоят серверы приложений «1С» и серверы баз данных. Это дает возможность настройки автоматического резервного копирования и восстановления данных за несколько минут при помощи панели управления.

Благодаря размещению в облаке «1С» и корпоративных баз данных персонал компании «Техно-Град» получает безопасный доступ к корпоративным ресурсам из любого места, где есть выход в интернет. Вся информация на сервере хранится только в зашифрованном виде, а управление политикой безопасности и правами доступа к базам данных осуществляется самим клиентом. Это позволяет обеспечить должную защиту и конфиденциальность.

«Мы сотрудничаем с ActiveCloud уже пять лет, за которые в полной мере оценили профессионализм команды партнера и широкий выбор предоставляемых сервисов. Перенос баз данных “1С” в облако позволил разгрузить канал связи. Благодаря гибкой тарификации облачных услуг и оплате по факту, мы можем прогнозировать расходы на ИТ-инфраструктуру», — рассказал Борис Масленников, генеральный директор компании «Техно-Град».

«Многие заказчики используют наши облака уже в течение нескольких лет, что подтверждает высокий уровень компетенций компании ActiveCloud. Поставляя облачные услуги клиентам, мы создаем условия для роста их бизнеса, ведь перенос ИТ-инфраструктуры в облако позволяет направить освободившиеся ресурсы на развитие компании», — отметил Игорь Корман, генеральный директор компании ActiveCloud в России.