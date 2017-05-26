Проект «Яндекс.Лицей» представлен в новых городах

«Яндекс» объявил о расширении учебной программы «Яндекс.Лицей» на 12 новых городов.

Проект «Яндекс.Лицей», представленный в прошлом году, представляет собой двухгодичные курсы, где учеников 8–9 классов бесплатно обучают программированию на примере языка Python.

Python был выбран потому, что этот язык достаточно прост в освоении и в то же время подходит для решения множества прикладных задач. На Python можно написать игру, веб-приложение или, например, бота для Telegram.

Для старта проекта были выбраны четыре города: Калуга, Пенза, Саратов и Тамбов. Заявки на поступление подали более 1800 школьников — из них по результатам вступительных испытаний были отобраны 140 человек. 125 ребят успешно освоили программу и получили сертификаты об окончании первого курса.

В следующем учебном году первокурсников будет в разы больше. Лицей появится в 12 новых городах: Димитровграде, Иннополисе, Казани, Кирове, Магнитогорске, Махачкале, Москве, Набережных Челнах, Смоленске, Тюмени, Ульяновске и Челябинске. Список пополнят ещё несколько городов, которые будут названы позже.

Марина Суслова, руководитель «Яндекс.Лицея», отметила: «В современном мире умение программировать — практически базовый навык. Знание Python пригодится не только будущим разработчикам, но и тем, кто планирует связать жизнь с биологией, экономикой, лингвистикой и любой другой отраслью, где имеют дело с анализом данных. В "Яндекс.Лицее" можно бесплатно освоить программирование на уровне, достаточном для создания самостоятельных проектов. В наших планах — запустить "Яндекс.Лицей" во всех крупных российских городах. Мы тщательно подходим к подготовке: ищем площадки, удобные для занятий, подбираем лучших преподавателей, организуем для них курсы повышения квалификации — они проходят в "Яндексе". Это требует времени, поэтому мы действуем постепенно. Число городов, где работает "Яндекс.Лицей", будет расти с каждым годом».

Набор в «Яндекс.Лицей» откроется 30 августа. Тогда же будут сообщены подробности: где будут проходить занятия, кто будет их вести, когда пройдут вступительные экзамены.

Как и в прошлом году, набор в «Яндекс.Лицей» пройдёт в два этапа: ребятам нужно будет сдать онлайн-тест и пройти собеседование с преподавателями. Чтобы поступить в «Яндекс.Лицей», необязательно иметь опыт программирования: достаточно интересоваться математикой и уметь мыслить логически.

Занятия в «Яндекс.Лицее» проходят во второй половине дня. Программа рассчитана на два года. На первом курсе ребята знакомятся с основами Python, а на втором — изучают язык углублённо и работают над самостоятельными проектами.