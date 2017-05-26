Orange Business Services поможет Stonelin вывести на рынок трекинговые IoT-устройства для автоиндустрии и здравоохранения

Международный сервис-провайдер Orange Business Services заключил пятилетний договор на предоставление услуг по подключению устройств британского стартапа Stonelin Communications к интернету вещей в странах Европы и Азии. Orange тесно сотрудничала со Stonelin, начиная с создания прототипов трекинговых IoT-устройств, предлагая оптимальные решения по подключению к инфраструктуре интернета вещей. Специалисты Stonelin уже провели испытания новых устройств с использованием технологии Orange SIM в стратегических точках по всему миру, сообщили CNews в Orange.

Первый из трех продуктов Stonelin планирует вывести на рынок в первой половине 2017 г. Это V-Track — доступный по стоимости трекер, позволяющий отслеживать техническое состояние транспортных средств и их местоположение. В отличие от других аналогичных решений, установка V-Track осуществляется без дополнительных приспособлений, что позволяет не затрачивать много времени на дооснащение автомобилей этим устройством.

Следующим продуктом станет D-Track, специальное носимое устройство для людей, страдающих болезнью Альцгеймера и другими заболеваниями, связанными с деменцией и потерей памяти. С помощью данного устройства можно будет определять местоположение таких людей, когда они потерялись или заблудились. Заряжается D-Track с помощью базовой станции, связь с которой осуществляется по Bluetooth. Трекер работает в режиме низкого энергопотребления до тех пор, пока носящий его человек не выйдет за пределы зоны приема устройства.

Третий продукт, W-Track, предназначается для мониторинга работы сиделок, медицинских и социальных работников, осуществляющих уход на дому за престарелыми и больными людьми. Трекер позволяет измерять время, проводимое медицинским или социальным работником с каждым подопечным, а также фиксировать время, необходимое для посещения каждого дома, где проживают люди, нуждающиеся в уходе.

«Производительность является фактором первостепенной важности для всех анонсированных нами решений. Для нас, как для стартапа, опыт компании Orange в области GPS-мониторинга, устройств интернета-вещей, а также обработки получаемых с них данных, был бесценным подспорьем при разработке наших собственных продуктов. Он позволил реализовать все наши замыслы в полном объеме», — отметил Стивен Стоун (Steven Stone), управляющий директор компании Stonelin.

«Мы рады поддержать компанию Stonelin и ее инновационную технологию мониторинга объектов. Как глобальный поставщик и сервис-провайдер, мы можем поддерживать нашего партнера, предоставляя ему максимальное покрытие для интернета вещей. Благодаря нашей IoT-платформе Datavenue и решениям для аналитической обработки данных, мы с нетерпением ждем возможности помочь таким молодым компаниям, как Stonelin, вести бизнес в условиях постоянно растущего мира связи и взрывного увеличения объемов данных», — заявил Хельмут Рейзингер (Helmut Reisinger), исполнительный вице-президент по развитию международного бизнеса Orange Business Services.