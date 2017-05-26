МТС обеспечила столицу Ямала скоростным фиксированным интернетом

МТС объявила о запуске в коммерческую эксплуатацию услуги широкополосного доступа (ШПД) к интернету в Салехарде. Возможность подключения получили все без исключения территории столицы Ямала, где проживают и работают около 49 тыс. человек.

Подключение объектов к сети ШПД на этапе «последней мили» — непосредственно до здания происходит по беспроводной связи, с помощью радиосигнала. Благодаря такой технологии обеспечение услугой осуществляется в максимально короткие сроки — даже на труднодоступных объектах связь устанавливается в течение недели.

Услуга ШПД в Салехарде уже обрела первых корпоративных клиентов. Для компаний-заказчиков МТС организует одновременно несколько точек подключения, объединяя их через виртуальные сервисы в единую сеть.

Кроме того, возможность подключения домашнего интернета на скорости до 100 Мбит/c получают и розничные клиенты. Для того, чтобы стать абонентом услуги широкополосного доступа в интернет в многоквартирных домах, необходимо подать заявление от управляющей компании или товарищества собственников жилья.

«Салехард является для нас стратегически важной территорией на Ямале, и обеспечение горожан качественным фиксированным интернетом являлось одной из приоритетных задач. Мы рады, что теперь можем предложить и корпоративным, и розничным клиентам выгодные и разнообразные решения в полном объеме, как и для жителей многих других территорий России», — отметил директор МТС в ЯНАО Александр Самуйлов.

В дополнение к домашнему интернету ямальцы могут также подключить спутниковое ТВ от МТС, которое включает свыше 190 каналов, в том числе 35 – в HD-качестве. Спутниковое телевидение доступно не только в Салехарде, но и в удаленных населенных пунктах по всему Ямалу.