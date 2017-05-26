«Мегафон» продолжает развитие LTE в Нижегородском регионе

Компания «Мегафон» увеличила зону покрытия сети 4G+ на 20%. Новые базовые станции запущены в нескольких районах Нижнего Новгорода, в также в шести областных городах, сообщили CNews в «Мегафоне».

Благодаря работам, проведенным техническими специалистами «Мегафона», новые базовые станции появились в Выксе, Арзамасе, Заволжье, Павлово, Богородске и Сарове. Это позволило повысить доступность сети и увеличить скорость мобильного интернета. Также компания расширила покрытие сети 4G+ в Нижегородском и Советском районах Нижнего Новгорода.

По информации оператора, 4G-станции «Мегафона» обеспечивают высокий уровень качества интернета благодаря строительству сети сразу в двух диапазонах: 2600 МГц и 1800 МГц. Это гарантирует жителям региона широкую зону покрытия и высокие скорости передачи данных (в среднем до 50 Мбит/с). Такие скорости позволяют обычным пользователям в режиме онлайн смотреть видео, общаться в социальных сетях, моментально выкладывать фото на своих страницах и делиться информацией с друзьями. Для тех, кто находится в постоянном рабочем движении, это возможность удаленно доступа к офисной сети, участия в видеоконференциях, онлайн-совещаниях или даже организации полноценного мобильного офиса в любой точке города.

«Мы наблюдаем постоянный рост трафика в сети. Примечательно то, что наши клиенты чаще выбирают именно высокоскоростную сеть четвертого поколения и активно используют передачу данных на своих смартфонах. Например, на площади Минина и улице Большой Покровской в будние дни ежедневный 4G+ трафик составляет более 800 ГБ, что в четыре раза больше, чем пару лет назад. Для сравнения, этого объёма хватит, чтобы загрузить с сеть около 420 тысяч фотографий», — отметил директор по инфраструктуре Центрального филиала компании «МегаФон» Андрей Абрамов.