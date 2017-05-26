«Ланит-Сибирь» запустила модульный микро-ЦОД в филиале Сбербанка в Красноярске

«Ланит-Сибирь» (входит в ГК «Ланит») запустила в эксплуатацию микро-центр обработки данных DataStone на базе отечественной разработки в красноярском отделении Сбербанка. Уникальность спроектированного ЦОДа состоит в функционально-техническом запатентованном решении, спроектированном специально под нужды заказчика.

Стратегия развития Сбербанка предусматривает создание высокотехнологичной ИТ-системы, позволяющей интегрировать в бизнес инновации, обеспечивая потребности всех групп клиентов банка. Это решение формирует новый подход к ИТ-инфраструктуре крупной компании, а именно к размещению информационно-технологического и связного оборудования.

Специалисты «Ланит-Сибирь» провели технико-экономический анализ внедрения решения, произвели монтаж необходимых трасс коммуникаций и поставку оборудования микро-ЦОДа Utilex, после чего совместно с инженерами компании «Утилекс» провели пуско-наладку и запуск решения.

Микро-ЦОД (мЦОД) DataStone – это комплекс инженерной инфраструктуры для размещения и обеспечения отказоустойчивой работы информационно-вычислительных и/или телекоммуникационных систем. Внешне мЦОД представляет собой защищенный шкаф с расположенными внутри него прецизионными кондиционерами и возможностью комплектации дополнительными инженерными системами: системой гарантированного питания, системой распределение питания, автоматической установкой газового пожаро-тушения. Конструкция мЦОД мобильна и приспособлена для перевозки всеми видами транспорта.

Модульный мЦОД DataStone обладает защитой IP65, полностью замкнутым циклом прецизионного охлаждения и контроля влажности, системой шумопонижения, системой дистанционного мониторинга и управления.

Система прецизионного охлаждения выстроена на базе уникального энергоэффективного жидкостного охладителя с функцией фрикулинга, что сокращает энергопотребление, существенно увеличивает срок службы, расширяет выбор мест для размещения оборудования.

Универсальность решения позволяет сократить дальнейшие финансовые и временные затраты на подготовку серверных помещений и их проектирование с учетом особенностей каждого отделения банка, по сравнению с классическими вариантами серверных.

Александр Абрамкин, заместитель председателя - управляющий Красноярским отделением Сбербанка, отметил: «Решение, предложенное компанией «Ланит-Сибирь», отвечает нашим задачам и позволяет сократить площадь технических помещений. Теперь мы можем увеличить количество рабочих мест для сотрудников и сократить административно-хозяйственные расходы».

Петр Кондратьев, генеральный директор «Ланит-Сибирь», сказал: «Благодаря своей мобильности и возможности масштабирования решение позволит банку адаптироваться к быстро изменяющимся условиям. Это важно всем компаниям, которым нужна серьезная техническая инфраструктура, а офис при этом находится в бизнес-центре или другом здании, где невозможно увеличить площадь».

Валентин Фосс, директор по маркетингу и сбыту компании «Утилекс», сказал: «При разработке линейки МЦОД DataStone мы ориентировались на потребности организаций с широким территориальным присутствием. Это уже не первый успешный проект, реализованный совместно с компанией «Ланит-Сибирь», которая оценила все преимущества нашего решения».