Банковский чип «Микрона» рекомендован к использованию в платежной системе «Мир»

По результатам проведения оценки безопасности карточной платформы, используемой в банковском чипе MIK51BC16D (К5016ВК01) производства компании «Микрон» «Национальная система платёжных карт» внесла ее в список рекомендованных для использования в национальной платежной системе «Мир». Об этом CNews сообщили в «Микроне».

Новый микроконтроллер для банковских карт производства «Микрона» выполнен в виде однокристального микропроцессора с поддержкой сертифицированных международных и российских криптографических алгоритмов и реализован на контактной платежной платформе MIKPay.MJC.D4 с установленным в ROM-память платежным апплетом «Мир».

Карточная платформа MIKPay, на базе которой создается семейство микропроцессоров для применения в различных системах с платежным функционалом, контактным и бесконтактным интерфейсом, была разработана специалистами НИИМЭ на основе российских технологий в качестве альтернативы чипам американского, европейского и азиатского производства, используемым при выпуске карт для российских банков.

Микроконтроллер производится «Микроном» по технологическим нормам 180нм, соответствует международным стандартам качества и обеспечивает высокий уровень безопасности и сохранности личных данных пользователей. Микрочип обладает достаточным объемом памяти для записи и использования всех необходимых приложений: ROM — 256Kbyte, EEPROM — 16Kbyte.

Как отметила Гульнара Хасьянова, генеральный директор «Микрона», «Безопасность и стабильность работы национальной финансовой системы в большой степени зависит от государственного контроля над всеми ее элементами. Сертификация нового банковского микрочипа российского производства в национальной платежной системе является ожидаемым развитием государственной программы импортозамещения и поддержкой выполнения плана гарантированных закупок российской микроэлектронной продукции. Российские банки, в свою очередь, смогут эмитировать для своих потребителей полностью отечественные платежные карты, укрепляя тем самым надежность национальной платежной системы».

В ближайшее время «Микрон» планирует сертифицировать микроконтроллер MIK51BC16D (К5016ВК01) на соответствие продукции отечественного производства первого уровня. Банковский чип российского производства первого уровня предыдущего поколения уже выпущен «Микроном» тиражом более 700 тыс. штук и используется рядом российских банков при производстве отечественных банковских карт для платежной системы «Мир».