В Татарстане будет создана опытная зона сети нового поколения 5G

В Казани подписан протокол о намерениях совместно проработать вопрос строительства в Татарстане опытной зоны сети мобильной связи пятого поколения 5G. Подписи в документе поставили заместитель премьер-министра Республики Татарстан – министр информатизации и связи Роман Шайхутдинов, президент «Ростелекома» Михаил Осеевский и генеральный директор «Таттелекома» Лутфулла Шафигуллин. Церемония подписания состоялась в присутствии президента Татарстана Рустама Минниханова.

Согласно протоколу стороны планируют совместно разработать проект строительства в Татарстане опытной зоны сети мобильной связи пятого поколения 5G, а также решить вопросы предоставления ресурсов сетей связи и радиочастотного ресурса, получения всех необходимых разрешений на использование частот и оборудования в опытной зоне. В течение полугода стороны намерены согласовать план действий и объем инвестиций.

Отметим, что Министерство информатизации и связи Республики Татарстан заинтересовано в расширении услуг связи, оказываемых населению Республики Татарстан, а «Ростелеком» и «Таттелеком», в свою очередь, обладают необходимыми радиочастотными ресурсами и сетевой инфраструктурой для создания опытной зоны по отработке технологий строительства, запуска и эксплуатации таких сетей связи

5G – новое поколение мобильной связи, логичное продолжение развития предыдущих стандартов (GSM, 3G, 4G/LTE). Ожидается, что коммерческая эксплуатация 5G начнется после 2020 года. Рекордная скорость передачи данных в опытных зонах сети 5G достигала 25 Гбит/с. Такие показатели позволяют в режиме онлайн транслировать видео в разрешении 8K (Ultra HD).

5G призван стать одной из опорных технологий в цифровой экономике. Он будет активно задействован не только для связи между людьми и их устройствами, но и в таких направлениях как интернет вещей, умный город, умный дом, умный транспорт и другие для фиксации и передачи параметров и данных от самых различных устройств и источников.