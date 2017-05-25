Сеть «Эльдорадо» выбрала в качестве оператора фискальных данных «Первый ОФД»

Сеть магазинов бытовой техники, электроники и товаров для дома «Эльдорадо» выбрала «Первый ОФД» (компания ЭСК) в качестве оператора фискальных данных и приступила к переводу обновленного парка контрольно-кассовой техники на новый порядок работы. Об этом CNews сообщили в «Первом ОФД».

В декабре прошлого года «Первый ОФД» выиграл тендер, проведенный компанией «Эльдорадо» на услуги ОФД. Магазины бытовой техники и электроники уже начали перевод своих торговых точек на онлайн-кассы в соответствии с новой редакцией 54-ФЗ. На данный момент к системе «Первого ОФД» уже подключено около 100 касс компании из 1800. Полноценный перевод всех касс сети на новые правила работы планируют завершить до 1 июля 2017 г.

В процессе перевода кассовой техники на новый порядок при подключении к «Первому ОФД» была произведена интеграция по API, предоставленным «Первым ОФД», для реализации процедур сверки данных, полученных оператором от ККТ с данными учетных систем «Эльдорадо».

«“Эльдорадо” придерживается принципов клиентоориентированности и активно реализует соответствующие инициативы, призванные оптимизировать качество обслуживания наших покупателей. Нам особенно важно, чтобы оборудование в наших гипермаркетах работало наилучшим образом и без сбоев», — подчеркнула Елена Сорванова, главный бухгалтер компании «Эльдорадо».

«Отраслевое решение, подготовленное для торговой сети “Эльдорадо”, интересно возможностью сверки данных от касс с информацией, полученной через оператора фискальных данных. Это первый шаг на пути к целой линейке новых продуктов, ориентированных на индивидуальные запросы клиентов», — отметил Максим Ларькин, директор по развитию бизнеса «Первого ОФД».

На текущий момент «Первому ОФД» доверяют более 31 тыс. клиентов и более 1000 партнеров. По данным оператора, свыше 128 тыс. аппаратов кассовой техники передают фискальные данные, обработано более миллиарда чеков.