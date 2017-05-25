РАЭК: уже принятая законодательная база реализует 100% задач законопроекта по регулированию онлайн-мессенжеров

24 мая 2017 года в Государственную думу РФ внесен законопроект о регулировании деятельности сервисов мгновенных сообщений в интернете. Законопроект основан на аналогичном проекте, предлагавшемся Медиа-Коммуникационный Союзом (организация, объединяющая крупнейших вещателей и операторов связи) в 2016 году о регулировании деятельности ОТТ-провайдеров.

По мнению экспертов РАЭК, текущая уже принятая законодательная база позволяет реализовать 100% задач которые ставят перед собой авторы законопроекта.

В частности, отдельная (дополнительная) идентификация пользователей мессенджеров не требуется ввиду того, что в соответствии с текущим законодательством все операторы мессенджеров уже являются Организаторами Распространения Информации (ОРИ) в сети интернет, включая иностранных, и обязаны в течение 3 (трех) лет хранить информацию о соединениях и фактах переданных сообщений содержащих IP адрес.

В то же время операторы связи обязаны хранить в течение трех лет факты передачи данных и заключать договора на услуги связи по предъявлению документов удостоверяющих личность гражданина РФ.

Таким образом, данная конструкция позволяет используя уже хранимые данные о фактах соединений со стороны ОРИ и используя данные о заключенных договорах оператора связи однозначно установить паспортные данные абонента.

Предлагаемый способ идентификации абонентов в мессенджерах подразумевает обязательное наличие у гражданина договора с оператором связи, что автоматически поражает в праве на пользование мессенджерами лиц, у которых такие договора отсутствуют (в том числе несовершеннолетних граждан, иностранных граждан и граждан стран ЕАЭС).

В законопроекте содержится определение организатора распространения информации в сети «интернет», предоставляющего возможность обмена электронными сообщениями в информационно-телекоммуникационных сетях, включая сеть «интернет»:

Информационно-коммуникационный сервис обмена мгновенными, сообщениями – информационная система и (или) программа для электронных вычислительных машин, которая предназначена и (или) используется для технологически неразрывно связанного с услугами связи обмена сообщениями исключительно между пользователями этой информационной системы и (или) программы для электронных вычислительных машин, при котором отправитель электронного сообщения определяет получателя (получателей) электронного сообщения и не предусматриваются размещение пользователями общедоступной информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и передача электронных сообщений неопределенному кругу лиц.

По мнению экспертов РАЭК, данная формулировка является довольно расплывчатой. Из нее можно сделать вывод, что к данному типу организатора распространения информации можно отнести как мессенджеры, так и многие другие сервисы и программы (например, любой сайт в сети интернет, обладающий возможностью личной переписки пользователей, в том числе с администрацией ресурса, почтовый сервис и т.п.), включая собственные сервисы операторов связи. Таким образом, под действие норм Законопроекта подает большая часть российской интернет-отрасли.

В законопроекте предлагается механизм идентификации пользователей на основании договора об идентификации, заключенного организатором обмена мгновенными сообщениями с оператором связи. При этом авторы законопроекта не учитывают, что в России более 20 тысяч операторов связи, а под определение сервисов мгновенных сообщений, как указано выше, подпадает огромное количество ресурсов сети интернет. Заключение такого количества договоров является неподъемным и для большинства операторов связи, и для интернет-компаний.

В законопроекте не проработан механизм работы идентификации абонента в публичных местах доступа (школах и прочих местах, где отсутствуют данные конкретного абонента, находящегося в данный момент за абонентским устройством).

Законопроект создает почву для недобросовестных действий со стороны операторов связи с которыми операторы мессенджеров будут обязаны заключать договора для идентификации абонентов. Этот же факт ставит российские компании исполняющие законы в неравное конкурентное положение по сравнению с иностранными.

Обязанность оператора предотвращать распространение в частной переписке между пользователями информации запрещенной к распространению в Российской федерации прямо обязывает операторов мессенджеров вести перлюстрацию переписки, что конфликтует с пунктом 2 статьи 23 Конституции РФ, т.к. для реализации этого пункта необходимо ограничить право тайны переписки неограниченного круга лиц. (отсутствует субъект для судебного решения).

Вместе с тем, текущие тенденции технологического развития мессенджеров включающие в себя P2P (передача данных напрямую между клиентами), end to end шифрование (технология не позволяющая оператору мессенджера расшифровать переписку абонентов) и другие не позволяют операторам мессенджеров выполнять возлагаемые на них законопроектом обязательства по перлюстрации переписки пользователей.

Исходя из российской и международной практики, законодательное ограничение массовых рассылок пользователям представляется чрезвычайно неэффективной мерой, никак не ограничивающей недобросовестных игроков рынка (в т.ч. рассылающих сообщения с использованием ботнетов). Кроме того, необходимо понимать, что в современном мессенджере отправка сообщения требует предварительного добавления пользователя в «список контактов», что делает затруднительным массовое распространение информации без желания получателя, и существуют инструменты для жалобы на массовые рассылки и блокировки нежелательных контактов.

По итогам анализа текста законопроекта экспертами и аналитиками Ассоциации, РАЭК заявляет о невозможности отраслевой поддержки данного законопроекта в его текущей редакции.

Согласно ст. 23 Конституции Российской Федерации каждый гражданин имеет право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту своей чести и доброго имени. Каждый гражданин имеет право на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений. Ограничение этого права допускается только на основании судебного решения.

Законопроект, проанализированный аналитиками РАЭК, серьезно ограничивает указанные конституционные права, т.к. явно ограничивает какую-либо конфиденциальность в общении между пользователями в сети «Интернет». При этом каких-либо обоснований таких серьезных ограничений не приводится. Более того, регулирование, предлагаемое Законопроектом, идет вразрез с развитием регулирования в области прав и свобод человека, которое происходит в мире.

Так, в 2015 г. совет по правам человека Организации объединённых наций представил отчет заседания, посвященного анонимности и шифрованию в сети «Интернет» (https://ru.scribd.com/doc/266938105/A-HRC-29-32-AEV). В данном отчете было указано, что возможность анонимного использования сети «интернет» и использование шифрования личных данных являются самостоятельными правами человека. В отчете ООН ответил, что ограничение указанных прав для борьбы с меньшинством нарушает права гораздо большего числа законопослушных граждан, что является недопустимым.

Законопроект предлагает один тип идентификации, который реализуется путем заключения договора с оператором связи.

Как указал Конституционный суд Российской Федерации в своем постановлении от 26.11.2012 г. № 28-П, Положения ч. 3 ст. 55 Конституции Российской Федерации, рассматриваемое во взаимосвязи с ее статьями 8, 17, 34 и 35, содержит требования, согласно которым все возможные ограничения федеральным законом прав юридических лиц, свободы предпринимательской деятельности.

В результате принятия данного законопроекта, интернет-компаниям и операторам связи необходимо будет заключить сотни тысяч, если не миллионы договоров об идентификации, при этом отечественные компании будут поставлены в неравное положение по сравнению с иностранными компаниями.

Более того, данная норма ставит в неравное положение организаторов распространения информации, т.к. не обязывает операторов связи заключать с ними договор при том, что незаключение такого договора означает для организатора распространения информации невозможность исполнения обязанностей, предусмотренных законом. Таким образом, появляется реальная возможность ставить любого организатора распространения информации вне закона, что также не соответствует Конституции Российской Федерации (с учетом позиций Конституционного суда Российской Федерации, изложенных, например, постановлении от 26.11.2012 г. № 28-П, указанном выше).

Ассоциация электронных коммуникаций обращает внимание, что с момента вступления в силу 97-ФЗ от 5 мая 2014 года современная законодательная база позволяет реализовать 100% задач, которые ставят перед собой авторы законопроекта, что доказано правоприменительной практикой. Таким образом, отдельная (дополнительная) идентификация пользователей мессенджеров не требуется ввиду наличия в текущем законодательстве обязательств ОРИ и операторов связи. Принятие данного законопроекта создаст серьезные дополнительные издержки для российских компаний в области связи и ИТ, поставит их в неравные условия с иностранными компаниями, создаст почву для недобросовестной конкуренции. Но главное — создает серьезные барьеры для появления новых сервисов и развития существующих.

РАЭК, выполняя роль экспертной отраслевой и межотраслевой площадки, готова вести диалог с заинтересованными сторонами для разрешения ситуации отраслевого непринятия данного текста законопроекта.