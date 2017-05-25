НЦИ и Group-IB создадут СП для противодействия киберпреступлениям

Национальный Центр Информатизации (НЦИ), дочерняя компания ГК «Ростех», занимающаяся разработкой, развитием и внедрением ИТ-продуктов, и компания Group-IB, специализирующаяся на производстве продуктов информационной безопасности и предоставлении сервисов по защите от актуальных киберугроз, создадут совместное предприятие по разработке и развитию решений противодействия компьютерным атакам.

Соответствующее соглашение о намерениях было подписано 25 мая 2017 года на форуме «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР) в Иннополисе, Республика Татарстан. Куратором соглашения выступил «Ростех». Завершить создание СП планируется к середине лета 2017 года. Group-IB в совместном предприятии будет принадлежать 49%, НЦИ - 51%.

В рамках договоренностей, Group-IB предоставит в СП свои технологии, в том числе решения по обнаружению целевых атак, защите государственных и корпоративных порталов, системы раннего предупреждения кибератак, а также создания аналитических систем безопасности с использованием больших данных. НЦИ в свою очередь будет проводить работы по совершенствованию продукции и сервисов и продвигать их на рынках присутствия, а также возьмет на себя операционную деятельность, включая взаимодействие с органами государственной власти, сертификацию пр одукции и другие вопросы.

«Создаваемое СП - редкий пример синергетического частно-государственного партнерства, в котором участники проекта могут как никогда полно реализовать свои технологические и организационные потенциалы. В результате в выигрыше остаются как заключающие соглашение, так и третьи стороны, которым будут оказываться услуги. Тот факт, что госкорпорация выбрала именно нас для создания совместного предприятия, подтверждает уникальность компетенций и надежность решений Group-IB», - сказал Илья Сачков, генеральный директор  Group-IB.

Он отметил, что сейчас у Group-IB около 25 партнеров в различных регионах мира. Среди именитых международных партнеров можно назвать такие компании-вендоры решений по борьбе с высокотехнологичными угрозами, как EclecticIQ, Anomali, Threat Connect. В планах увеличение количества партнеров до 100.

«Высокая государственная и социальная значимость проектов, реализуемых НЦИ, обязывает нас тщательно подходить к выбору технических средств и сервисов. Наиболее рациональным, на наш взгляд, является собственное участие в разработке и производстве систем противодействия компьютерным атакам. С Group-IB НЦИ взаимодействует с 2014 года, за это время мы смогли убедиться в надёжности партнёра, в высокой развитости его продукции. В рамках СП поначалу мы будем совместно дорабатывать и реализовывать средства детектирования атак и защиты порталов. В последующем, используя опыт и наработки наших экспертов, мы планируем нарастить перечни продукции и услуг по проектам создания центров мониторинга и анализа, в том числе по проектам ГосСОПКА», - сказал Константин Солодухин, генеральный директор НЦИ.