Мобильные агенты банка «Восточный» распознают паспорта клиентов на телефонах

Банк «Восточный» использует решение Smart IDReader для распознавания паспорта гражданина РФ в приложении «Мобильный агент», предназначенном для оформления банковских продуктов агентами банка «в полях». Об этом CNews сообщили в компании Smart Engines, разработчике технологии Smart IDReader.

«Восточный» (КБ «Восточный») был образован в 1991 г. в г. Благовещенске, имеет свыше 700 точек присутствия более чем в 500 городах, а клиентская база превышает 4 млн клиентов. Привлечение агентов банком является инициативой, которая позволяет всем желающим получать дополнительный доход от сотрудничества с «Восточным», не меняя основного места работы. Приложение «Мобильный агент» является основным инструментом взаимодействия банка с агентами для оформления заявок на кредитные продукты, отслеживания их статуса и бонуса агента.

С помощью Smart IDReader для ввода паспортных данных в кредитную заявку мобильному агенту достаточно отсканировать документ клиента, зафиксировав его перед камерой телефона на несколько секунд. После этого все необходимая информация будет автоматически внесена в соответствующие поля заполняемой заявки.

По словам генерального директора Smart Engines к.т.н. Владимира Арлазарова, «этот проект банка “Восточный” является наглядным примером того, как мобильные устройства, современные технологии и новые принципы пользовательского взаимодействия уже сейчас меняют жизнь людей».

Smart IDReader осуществляет распознавание документов на самом телефоне в режиме реального времени и не передает их на обработку на сервер. При этом в процессе обработки используется только оперативная память устройства, что делает работу с персональными данными пользователей безопасной, подчеркнули в компании.

«Добавив в наше приложение функционал распознавания паспорта РФ Smart IDReader, мы сделали его еще более удобным для наших партнеров и агентов. Уже сегодня у нас несколько тысяч мобильных агентов и, думаю, этот проект будет динамично развиваться», — отметил директор Департамента цифрового бизнеса банка «Восточный» Алексей Казаков.

Для того чтобы стать агентом «Восточного», нужно пройти процедуру регистрации на сайте банка, а потом скачать и установить приложение «Мобильный агент» на свой телефон. После этого агенты получают возможность оформлять заявки на банковские продукты в любое время и в любом месте, где бы они ни находились.

В настоящее время приложение «Мобильный агент» банка «Восточный» с функцией распознавания паспорта РФ Smart IDReader доступно для скачивания для iOS и Android.