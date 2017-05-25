En+ Group запустила центр обработки данных «Облака Сибири»

En+ Group построила первый модуль центра обработки данных (ЦОД) «Облака Сибири», расположенный на территории Ново-Иркутской ТЭЦ компании в Иркутске. Проект «Облака Сибири» ориентирован на предоставление высокотехнологичных облачных сервисов клиентам из России и Китая.

ЦОД будет предоставлять клиентам такие услуги как виртуальные вычислительные мощности и системы хранения данных (инфраструктура как сервис, IaaS), программное обеспечение как сервис (SaaS), аварийное восстановление как сервис (DRaaS). Уровень надежности центра соответствует международному стандарту Tier 3, с дублированием всех критических систем.

ЦОД станет первым в сети подобных центров En+ «Облака Сибири», которую планируется развивать на территории региона, в соответствии со спросом.

Помимо строительства отказоустойчивой сети ЦОД «Облака Сибири», En+ прорабатывает ряд проектов с китайскими и российскими партнерами по строительству таких центров для ряда якорных клиентов из России и Китая.

Мировой рынок ЦОД находится в стадии активного роста — объем и сложность обрабатываемых данных ежегодно растет. По оценкам International Data Corporation, каждые два года количество информации, обрабатываемой в мире, удваивается. Объем цифровой информации на Земле к 2020 году достигнет 40 трлн гигабайт.

Российский рынок центров обработки данных находится в стадии формирования, поскольку развитая инфраструктура коммерческих дата-центров, которая соответствует международным стандартам надежности, имеется только в Москве и Санкт-Петербурге. Из-за дорогой земли и электроэнергии бизнес рассматривает возможность строительства энергоемкой ИТ-инфраструктуры в регионах.

Максим Соков, генеральный директор En+ Group,отметил: «En+ стала первой российской энергетической компанией, которая вышла на рынок коммерческих ЦОД с использованием собственной электроэнергии, что, несомненно, является конкурентным преимуществом иркутского проекта, ведь затраты на электроэнергию достигают 50-70% себестоимости облачной обработки данных».