«Астерос» развернул мультимедиа-платформу для обучения дилеров Ford

Группа «Астерос», лидер российского рынка в области создания комплексной инфраструктуры и систем безопасности, развернула технологическую платформу для обучения дилеров автомобилей Ford в России. На базе многофункциональной мультимедиа-системы Учебного центра СП Ford Sollers ежемесячно повышают свой профессиональный уровень сотни сотрудников официальных дилеров автомобильного концерна, сообщили CNews в «Астерос».

Располагая 4-мя производственными площадками и R&D центром, Ford Sollers выпускает семь локализованных моделей марки Ford, а также линейку специальных автомобилей. На заводе во Всеволожске под Санкт-Петербургом производятся Ford Focus и Ford Mondeo; Ford Explorer, Ford Kuga и линейка коммерческих автомобилей Ford Transit по технологии полного цикла выпускаются в Елабуге; в Набережных Челнах -Ford Fiesta и Ford EcoSport.

Компания регулярно проводит обучающие мероприятия для технического и административного персонала официальных дилеров в учебном центре. Он является основной площадкой презентаций новых моделей автомобилей, проведения технических тренингов в рамках глобальной программы Masters, ежегодных олимпиад среди сотрудников дилерских центров по всей России, конференций и крупных совещаний. Стремление компании к долгосрочному развитию на российском рынке, а также обеспечение высокого качества продукции в соответствии с глобальными стандартами Ford требуют постоянного роста профессионального уровня персонала. Для расширения функциональных возможностей мультимедийной инфраструктуры учебного центра, повышения надежности и безотказности ее работы была привлечена группа «Астерос». Фактически интегратору предстояло развернуть новую многофункциональную мультимедиа-систему, которая позволила бы проводить оффлайн- и онлайн-мероприятия любого уровня с любой точкой мира.

Учебный центр общей площадью около 2 тыс. кв.м находится в головном офисе Ford Sollers в городе Химки Московской области. Специалисты «Астерос» спроектировали и внедрили гибкую мультимедиа-систему тренинг-центра, в основу которой легла концепция mobility. Новая мультимедийная инфраструктура обеспечивает обучающихся аудио- и видеосервисами как в режиме отдельных классов, так и единого конференц-зала, вместимостью более 200 человек. В рамках проекта развернута система централизованного управления, которая позволяет контролировать работу всего мультимедиа оборудования учебного центра с помощью беспроводных пультов и сенсорной панели. Дистанционное управление микрофонами и видеокамерами обеспечивается за счет использования планшета с интуитивно понятным интерфейсом. Развернутый комплекс оснащен системой беспроводной передачи данных с персональных компьютеров и мобильных устройств пользователей на средства отображения — экраны и ТВ-панели. Мультимедиа-система может работать в нескольких режимах, включая мануальный, автоматический и полуавтоматический. В последнем предусмотрено использование заранее составленных сценариев синхронной работы аудио- и видеооборудования.

Созданная инфраструктура построена на основе новейших аппаратных платформ. Ее ядром является матричный коммутатор нового поколения Extron, с помощью которого решена задача сокращения времени передачи аудиовизуальной информации на средства отображения. Мультимедиа-система предусматривает дистанционное управление PTZ-камерами, направление съемки которых можно менять в зависимости от происходящего в учебном центре: «наводить» на конкретного выступающего или на весь конференц-зал. Звуковоспроизведение реализовано с помощью акустических систем RCF: благодаря им оптимизировано качество звучания. Кроме того, специалисты «Астерос» интегрировали в созданную мультимедийную инфраструктуру уже имеющуюся у заказчика систему синхроперевода. В рамках проекта интегратор также частично модернизировал мультимедиа систему Boardroom, основного переговорного помещения штаб-квартиры заказчика.

«Ford Sollers оказывает своевременную информационную поддержку всем основным целевым аудиториям: сотрудникам компании, представителям медиасообщества, сотрудникам дилерских организаций. Базой для информирования ключевых аудиторий и постоянного развития компетенций персонала дилерских центров является наш учебный центр, в котором мы презентуем новые модели автомобилей, рассказываем о технических и инженерных новинках, проводим важные маркетинговые и бизнес-мероприятия. Многозадачность тренинг-центра обусловила требования к новой мультимедиа-системе: она должна быть высокотехнологичной и максимально гибкой. Именно такой мы ее представляли, и коллеги из “Астерос” воплотили наши желания в жизнь», — отметила Александра Тураева, руководитель ИТ-проектов Ford Sollers по направлениям маркетинга, продаж и послепродажного обслуживания.

«Особенностью созданной мультимедийной инфраструктуры Ford Sollers является ее высокая адаптируемость под различные операционные задачи: от видеозвонков и вебинаров до тренингов и крупных совещаний. Новая система легко “приспосабливается” к трансформации помещения учебного центра — будь то один большой конференц-зал или несколько тренинг-зон. При ее проектировании мы учли современные требования к мобильности: вы легко можете продемонстрировать презентацию своего выступления с личного ноутбука или смартфона — для этого не понадобится ни одного провода. Уверены, что новая мультимедиа-платформа окажет прямое влияние на качество подготовки персонала, добавив в процесс обучения еще больше технологичности и инновационности», — заявил Петр Есилевский, директор департамента мультимедийных систем группы «Астерос».