Xerox представила в России МФУ Xerox VersaLink B7025, B7030 и B7035

Xerox объявила о запуске продаж новых монохромных МФУ формата А3 Xerox VersaLink B7025/30/35 для малых и средних рабочих групп. Устройства работают на обновлённой платформе Xerox ConnectKey с унифицированным сенсорным интерфейсом, функциями индивидуальной настройки и обладают гибкой системой конфигурирования.

Xerox представила светодиодные монохромные МФУ формата A3 Xerox VersaLink B7025/30/35 в рамках крупнейшего в своей истории запуска 29 новых продуктов. В линейке компании новые устройства заменили собой МФУ Xerox WorkCentre 5325/30/35.

Принтеры и МФУ семейства VersaLink работают на базе обновлённой платформы Xerox ConnectKey. Реализованные в ней технологии упрощают и автоматизируют рабочие процессы, при этом надёжно защищая устройства и данные от вредоносного ПО, несанкционированного доступа и прочих угроз безопасности.

Все печатные устройства новых линеек имеют единый интерфейс, основанный на тех же принципах, которые применяются в смартфонах и планшетах. МФУ Xerox VersaLink B7025/30/35 оснащены 7-дюймовым ёмкостным сенсорным экраном с поддержкой функции мультитач и привычных жестов управления мобильными устройствами.

Каждый офисный сотрудник может персонализировать интерфейс новых устройств в соответствии со своими задачами. После простой процедуры настройки на экране будут отображаться наиболее часто открываемые приложения и кнопки запуска избранных рабочих процессов одним касанием.

Возможности адаптации устройств к рабочей среде расширяет библиотека приложений Xerox App Gallery. Из неё можно загрузить дополнительные инструменты, которые требуются для решения задач компании или отдельных сотрудников.

Визуальные подсказки и пошаговые инструкции максимально упрощают эксплуатацию новых МФУ. Первый запуск устройств может быть выполнен без участия ИТ-специалистов. Через встроенный веб-интерфейс Xerox Embedded Web Server можно скопировать настройки и применить их ко всем МФУ на новой платформе Xerox ConnectKey в корпоративной сети.

Полностью готовая к работе, базовая конфигурация с одним лотком может быть модернизирована дополнительными лотками подачи бумаги, финишным оборудованием, опцией поддержки языков описания страниц PostScript, жёстким диском и другими опциями, отвечая требованиям и бюджетам различных категорий пользователей.

МФУ Xerox VersaLink B7025/30/35 поддерживают не только интерфейсы Ethernet, USB 3.0 и опционально Wi-Fi, но также облачные и мобильные технологии. Новые печатные устройства могут напрямую обмениваться данными с облачными сервисами, такими как Google Drive, Microsoft OneDrive и DropBox. Подключаться к МФУ с мобильных устройств можно с помощью технологий Apple AirPrint, Google Cloud Print, Mopria и NFC, а также ПО Xerox Mobile Print и Mobile Print Cloud.

«Новые МФУ из семейства VersaLink позволяют использовать самые прогрессивные технологии работы с документами, — отметил Роман Усков, менеджер по маркетингу продукции компании Xerox Россия. — Создавая надёжные, экономичные и производительные устройства, мы уделили особое внимание удобству эксплуатации, возможностям индивидуальной настройки и защите данных. Всё это делает новые МФУ незаменимыми бизнес-ассистентами для малых и средних офисов».