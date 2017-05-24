«Северсталь» и UBS разработали обучающие материалы для повышения осведомлённости персонала в области ИБ

«Северсталь» и UBS объявляют об успешном завершении проекта по разработке информационно-обучающих материалов для повышения осведомлённости персонала ПАО «Северсталь» в области информационной безопасности. Цель проекта – создание новых и актуализация имеющихся учебных материалов по этой тематике.

Одним из важных требований был уход от рутинности и формализма в подаче учебной информации с сохранением при этом эффективности обучения. В результате за 3,5 месяца компания UBS совместно с экспертами компании «Северсталь» разработала 15-модульный учебный курс по информационной безопасности для использования в системе дистанционного обучения, а также создала обучающие видеоролики, игры и заставки для компьютеров.

«Соблюдение требований информационной безопасности сегодня играет одну из решающих ролей в обеспечении стабильной работы бизнеса. Разработанный в рамках проекта контент удовлетворяет всем нашим требованиям и, уверен, позволит в ближайшее время значительно повысить уровень понимания персоналом установленных в компании как базовых правил информационной безопасности, так и требований к защите конфиденциальной информации», - отметил Сергей Гусев, начальник управления информационной безопасности АО «Северсталь Менеджмент».

«Мы постарались, чтобы новые курсы получились визуально красочными, а их содержание максимально ориентировано на решение практических кейсов. Во время обучения сотрудники решают проблемы, с которыми сталкиваются герои электронных курсов/игр. Мы надеемся, что полученные навыки помогут им в реальной деятельности каждый день принимать верные решения и действовать с соблюдением правил информационной безопасности» - сказала Елена Погодина, руководитель системы электронного обучения компании «Северсталь».