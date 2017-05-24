«М.Видео» переведет более 5 тыс. продавцов на мобильные устройства на базе Windows 10

Компания «М.Видео», российский розничный продавец электроники и бытовой техники, в рамках инновационного партнерства с корпорацией Microsoft до конца года обеспечит более 5 тыс. продавцов в 200 магазинах по всей России планшетами и фаблетами на базе Windows 10 для мобильных продаж и консультирования покупателей. Пилотный проект в 30 магазинах доказал эффективность мобильных технологий — в среднем продажи выросли до 5%, в некоторых точках разница достигла двузначных показателей, число постоянных покупателей в этих магазинах выросло на 30%, сообщили CNews в Microsoft.

В рамках проекта Real Time Dealing (RTD или «Сделка здесь и сейчас») консультанты «М.Видео» получают мобильные устройства под Windows 10 c установленным на них программным обеспечением. Теперь продавцы могут прямо у полки с техникой идентифицировать клиента, помочь с выбором, наглядно сравнить несколько моделей, уточнить остаток товара на складе, найти необходимый цвет или дизайн, подобрать аксессуары и сервисы, в режиме реального времени сравнить цену с условиями конкурентов и сделать выгодное стоимостное предложение с учетом всех действующих акций и бонусных баллов клиента. Приложение, установленное на мобильных устройствах, полностью интегрировано с ИТ-системой «М.Видео». Таким образом, планшет или смартфон в руках продавца заменяет традиционные стационарные терминалы в торговых залах, рассказали в корпорации.

Пилотный проект Real Time Dealing прошел в 30 магазинах «М.Видео» в Москве, Казани и Екатеринбурге в 2016 г. В 2017 г. «мобильный» сервис появился еще в 21 новом магазине. До конца года «М.Видео» планирует снабдить планшетами и фаблетами консультантов 200 ключевых магазинов по всей России. Всего в рамках проекта ритейлер планирует задействовать 3 тыс. мобильных устройств на базе Windows 10.

Инвестиции в развертывание RTD составят порядка 170 млн руб. с учетом закупки оборудования, разработки ПО и обучения продавцов. Компания планирует полностью окупить проект в течение первого года после внедрения.

«Несмотря на развитие онлайн-торговли, более 90% покупок в сегменте бытовой техники и электроники завершается в магазинах — клиенты приходят, чтобы лично пообщаться с консультантом и посмотреть на товары вживую. Теперь продавцы в магазинах “М.Видео” могут предложить те же технологии и уровень персонализации, к которым покупатели уже привыкли онлайн, — отметил директор по розничным продажам «М.Видео» Стив Льюис. — Важно, что с помощью мобильного приложения мы не просто помогаем клиентам с выбором, а делаем выгодное предложение, наглядно демонстрируя все условия покупки. В результате магазины с мобильными консультантами показали за время пилота более высокие продажи по сравнению с сопоставимыми обычными магазинами. В среднем рост продаж составил до 5%, в некоторых точках разница достигла двузначных показателей. Благодаря интеграции с программой лояльности “М.Видео — Бонус” консультации стали персонализированными. За счет такого подхода на 30% больше посетителей магазина вступают в программу лояльности».

Помимо полной интеграции мобильных решений с действующими системами компании, планшеты и смартфоны на Windows 10 обеспечивают полную защиту персональных данных клиентов и ИТ-инфраструктуры компании. При этом устройства энергоэффективны: заряда батареи хватает на рабочий день продавца.

«Проект подобного масштаба реализуется на российском рынке впервые. Выбор Windows 10 в качестве универсальной платформы для всех устройств в сети предоставил “М.Видео” возможность легко интегрировать планшеты в уже имеющуюся инфраструктуру, а также беспрепятственно синхронизировать их работу с корпоративными ПК. Важным определяющим фактором стали прогрессивные инструменты обеспечения безопасности, предусмотренные в Windows 10. Постоянно обновляемая операционная система позволяет работать в безопасной среде, обеспечивая сохранность ваших данных, с одной стороны, и всегда новейшую своевременную блокаду от внешних угроз — с другой», — подчеркнула Светлана Анисимова, директор департамента по работе с крупными корпоративными клиентами Microsoft в России.

Консультанты обслуживают покупателей с помощью планшетов на Windows 10 и специально разработанного приложения, которое полностью интегрировано с действующими системами и платформами ритейлера, что дает возможность продавцам идентифицировать клиента, видеть его историю покупок, доступные бонусные рубли и скидки, в режиме реального времени отслеживать наличие любого товара в сети «М.Видео», знать сроки доставки. Приложение также учитывает текущие акции на технику, позволяет онлайн сравнивать цены у конкурентов и предлагать клиентам выгодную покупку с помощью и программы «Гарантия лучшей цены».

Если клиент хочет обдумать будущую покупку, все выбранные с консультантом товары отправляются по электронной почте. Клиент получает персональное письмо с техникой, ссылками на карточки товара на сайте и личной подписью консультанта. Доступ к этой омни-корзине имеет не только сам покупатель в личном кабинете на сайте mvideo.ru, но и сотрудники колл-центра и консультанты в магазине, что упрощает оформление заказа. По результатам пилота, 20% клиентов, получивших такую омни-корзину, возвращаются за покупкой, а до 60% из них приходят в тот же магазин и к тому же консультанту, указали в Microsoft.