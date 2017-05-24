«Мобильный доктор» объявил тендер на использование платформы онлайн- и видеоконсультаций

Российский телемедицинский проект «Мобильный доктор», реализуемый в рамках группы компаний Vengo Group объявил о запуске тендера среди страховых компаний, мобильных операторов связи и авиакомпаний на использование платформы онлайн- и видеоконсультаций. Как рассказали CNews в Vengo Group, особенностью тендера является то, что его победители получат маркетинговую поддержку в виде нескольких миллионов показов полноэкранной rich-media рекламы на мобильных устройствах. Это будут кросс-медийные рекламные кампании самого сервиса совместно с игроками страхового рынка на протяжении 2017 и 2018 гг. Такая возможность будет реализована благодаря премиальной мобильной сети iVengo Mobile, также принадлежащей Vengo Group. Результаты тендеров планируется объявить 1 июля 2017 г.

Как отмечается, страховым компаниям сотрудничество с «Мобильным доктором» обеспечит: расширение площади покрытия и действия страховых полисов; решение вопросов о возможности получения страховых услуг вне географических пределов действия полиса; возможность получения консультативной или информационной поддержки для обладателя страхового полиса; оптимизацию стоимости полиса в зависимости от уровня медицинской помощи; расширение продуктовой линейки (инновационные ДМС для частного и корпоративного рынка); оптимизацию внутренних издержек (например, сокращение штата медицинских кураторов ОМС/ДМС).

В свою очередь, авиакомпании с помощью «Мобильного доктора» смогут предоставить: информационную медицинскую поддержку как дополнительную опцию при покупке билетов; телемедицину на борту для пассажиров; дистанционный мониторинг показателей здоровья диспетчеров пилотов авиакомпании как средство сокращения расходов компании на врачей.

Наконец, для мобильных операторов связи сотрудничество с «Мобильным доктором» будет означать: возможность дополнительной монетизации по модели revenue share; расширение линейки мобильных подписок; увеличение лояльности абонентов оператора за счёт внимательного отношения к качеству консультаций.

«Мы заинтересованы в работе с крупными страховыми компаниями, мобильными операторами связи и авиакомпаниями. На данном этапе мы находимся в активном поиске партнера, пока инвестируя в технологическую составляющую телемедицинского проекта “Мобильный доктор”», — рассказал Игорь Еремин, президент Vengo Group.

Осенью 2016 г. Vengo Group на посевной стадии вложила более $100 тыс. в платформу «Мобильный доктор» для видео- и онлайн-консультаций терапевтов и педиатров. Деньги пошли на разработку ядра платформы и проверки различных гипотез монетизации и поведения пользователей. Спустя полгода сервис оказывает десятки консультаций пользователям по всей России и странам СНГ.

В целом «Мобильный доктор» отличает кроссплатформенная реализация архитектуры сервиса с интеграцией мобильных приложений; система очереди с возможностью показа клиенту полезной информации во время ожидания; гибкая система подписок с коррекцией параметров «на лету». Сервис обеспечивает подбор квалифицированных врачей, дальнейшее их обучение и развитие, обсуждение реальных кейсов в формате врачебного консилиума, скрипты, используемые при различных форматах консультаций, создание базы телемедицинских ситуаций, а также выборочный контроль аудиозаписей разговоров.