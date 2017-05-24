«Инфинет» обеспечила интернет-провайдера Ливана сетевым решением с высокой пропускной способностью

Компания «Инфинет» (InfiNet Wireless), специализирующаяся в области разработки и производства фиксированных систем широкополосной беспроводной связи, объявила о реализации проекта по созданию магистральной сети связи для интернет-провайдера Ливана — компании Connect.

Как рассказали CNews в «Инфинет», Connect обеспечивает доступом к глобальной сети частных и корпоративных клиентов по всей стране. До недавних пор компания использовала решения топологии «точка-точка» на базе Wi-Fi. Частотные диапазоны, в которых функционировала данная платформа, стали чрезмерно зашумлены большим количеством помех, которые неизбежно привели к снижению уровня производительности и надежности сети.

Понимая, что обновление инфраструктуры беспроводной сети имеет решающее значение не только для роста, но и для существования бизнеса в целом, Connect обратилась к своему партнеру в Кувейте, компании Mada, с просьбой порекомендовать наиболее подходящее сетевое решение. Mada является клиентом «Инфинет» с 2012 г. и использует целый ряд решений в диапазоне 3,5 ГГц, обеспечивая своих клиентов в Кувейте стабильной высокоскоростной связью.

На самых важных стратегических участках сети Connect развернула решения «Инфинет» InfiLink XG, с максимальной пропускной способностью 500 Мбит/с в диапазоне 40 МГц и более 130 Мбит в диапазоне 10 МГц. После того как процесс создания магистральной сети был завершен, Connect установила решения InfiMAN 2x2 топологии «точка-многоточка», что позволило увеличить пропускную способность сети.

Работая напрямую с командой «Инфинет», Connect в кратчайшие сроки развернула в Ливане более 30 базовых станций и 250 абонентских терминалов.

«Благодаря технологии “Инфинет” мы можем более эффективно обслуживать наших клиентов. Раньше, когда мы использовали PTP-соединение на базе Wi-Fi, нам приходилось подключать всех наших клиентов через топологию “точка-точка”, а это дорогостоящая, громоздкая и сложная в развертывании технология», — отметил Джубран Эль Аян, менеджер отдела Connect по работе с радиочастотами.

«Благодаря платформе InfiMAN 2x2 мы забыли об этих проблемах. Все стало просто: мы создаем сектор базовой станции в нужной нам зоне и почти мгновенно обеспечиваем большое количество клиентов надежной сетью с высокой пропускной способностью, не прерывая доступ остальных абонентов к сети и не нарушая работу ее сегментов, — продолжил Аян. — Важнейшее преимущество решения “Инфинет” для Connect — это его надежность. Продукты “Инфинет” раз и навсегда избавили компанию от простоев сети и потери производительности — проблем, с которыми Connect регулярно сталкивалась при использовании предыдущей платформы. Компания “Инфинет” буквально спасла наш бизнес и нашу репутацию на рынке».

«Интернет-провайдеры по всему миру постоянно стремятся предоставить своим клиентам, как частным, так и корпоративным, доступ к стабильной сети с увеличенной пропускной способностью. В течение последних нескольких лет мы инвестировали значительные средства в разработку таких решений, как InfiLink XG и InfiLink XG-1000 для обслуживания данного сегмента отрасли. Мы тесно сотрудничаем с кувейтской Mada уже достаточно давно. Приятно, что ее партнер Connect также выбрала решения “Инфинет” в качестве базовой сетевой платформы, позволяющей повысить качество обслуживания клиентов компании в Ливане. Мы будем продолжать оказывать поддержку Connect и помогать ей расти и развиваться», — отметил со своей стороны Камал Мокрани, вице-президент «Инфинет».