Commvault представила ознакомительную версию ПО VM Backup and Recovery

Commvault выпустила для заказчиков и партнеров ознакомительную версию программного обеспечения VM Backup and Recovery, которое упрощает работу пользователей, восстановление после аварий и использование облаков для резервного копирования. Решение позволяет мигрировать данные и виртуальные машины в выбранное заказчиком публичное облако, включая облака AWS, Microsoft Azure и VMware.

Доступное для бесплатного скачивания непосредственно с Web-сайта Commvault программное обеспечение VM Backup and Recovery предлагает пользователю возможность оценить функционал Commvault для быстрого резервного копирования и восстановления в масштабе предприятия виртуальных машин, структурированных и неструктурированных данных, а также физических машин. Решение Commvault для виртуальных машин обеспечивает заказчикам простоту и доступную стоимость решений для массового рынка вместе с мощным функционалом корпоративного класса и интеграцией с облаками и развернутыми в дата-центре заказчика решениями, которых нет ни у кого из поставщиков специализированных решений для резервного копирования виртуальных машин.

«Крупные организации сегодня стараются внедрять решения для резервного копирования и восстановления, которые соответствуют их требованиям корпоративного класса, а также используют передовые технологии, позволяющие полностью использовать потенциал облаков как стратегии развития бизнеса, - отметил Н. Роберт Хаммер (N. Robert Hammer), председатель совета директоров, президент и исполнительный директор Commvault. – Являясь экспертами в области управления данными, мы всегда стремимся предоставить заказчикам такие решения, которые масштабируются по мере развития бизнеса и обеспечивают цифровую трансформацию компаний, устраняя сложные проблемы, мешающие извлечь ценную для бизнеса информацию из накопленных данных».

Единая открытая платформа управления данными Commvault была с самого начала разработана с расчетом на масштабируемость, что отличает ее от конкурирующих решений с ограниченной поддержкой облаков, которым для масштабирования на уровне предприятия требуется покупка дорогих расширений и применение дополнительных решений третьих фирм. Commvault предлагает заказчикам проверенную во многих многопетабайтных инсталляциях в ряде крупнейших в мире и самых сложных виртуальных средах VMware и Hyper-V и публичных облаках масштабируемую защиту данных с самыми мощными средствами автоматизации и утилитами.

Заказчики могут модернизировать свою среду в будущем и легко масштабировать ее свыше 100 Тбайт по мере развития потребностей своего бизнеса. Поддержка более 20 вендоров систем хранения, более 10 гипервизоров и более 40 облачных платформ. Можно легко разработать план защиты данных в соответствии с требованиями к уровню сервиса и повторно использовать его. Несколькими щелчками мыши можно восстанавливать гостевые файлы, конфигурации виртуальных машин, целые диски и даже всю виртуальную машину. Управление жизненным циклом виртуальных машин от создания и до архивирования с помощью единого механизма глобальных политик, который действует как в публичном облаке, так и в корпоративном дата-центре.

Автоматизация восстановления виртуальных машин после аварий на резервных площадках и в облаке на основе готовых рабочих процедур с использованием утилиты One Tool. Миграция рабочих нагрузок виртуальных машин в облако одним нажатием клавиши.

Партнеры могут загрузить программное обеспечение Commvault VM Backup and Recovery с недавно запущенной специально разработанной Commvault для экосистемы партнеров платформы Partner Demand Center, которая автоматизирует маркетинг в канале продаж. С помощью Partner Demand Center партнеры могут легко использовать и выполнять кампании с высокими целевыми показателями и совместным использованием брендов, как кампания по продвижению решения VM Backup and Recovery, что позволит им расширить круг потенциальных покупателей, усилить каналы продаж и добиться лучшей окупаемости инвестиций (ROI).