Бренды смогут создавать собственные страницы на «Яндекс.Маркете»

Полгода назад «Яндекс.Маркет» запустил пробный формат рекламы для производителей: страницы брендов. На них покупатели могут познакомиться с продукцией, узнать о самых популярных товарах бренда и сразу купить понравившуюся вещь. За полгода новой услугой воспользовались 30 компаний, и теперь она официально доступна на сервисе, сообщили CNews в «Яндекс.Маркете».

При выборе товара на «Маркете» люди обращают внимание на производителя: фильтром бренда пользуется в среднем 50% пользователей. После посещения страницы бренда покупатели охотнее приобретают его товары на «Маркете» — по данным сервиса, в этом случае вероятность покупки выше в 2 раза.

Страницы бренда создаются автоматически на основе данных «Яндекс.Маркета». Если производитель хочет оформить страницу в фирменном стиле и продвигать на ней определённые товары, он может стать партнёром «Яндекс.Маркета». Это позволит в том числе добавлять на страницу блоки с товарными предложениями: новинками, скидками или отдельными линейками продукции; разместить на странице рекламные баннеры, статьи и подборки товаров.

Такая страница поможет пользователям «Маркета» быстрее найти нужный товар бренда и узнать о нём больше, а бренду — привлечь новых лояльных покупателей.