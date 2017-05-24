142 вакансии открыто на новом сайте группы компаний ICL

Группа компаний ICL запустила обновленный официальный сайт, усовершенствовала его верстку, а также внесла технические и функциональные изменения. Сайт станет точкой контакта для партнеров, клиентов и соискателей всех бизнес-направлений группы компаний ICL. Как рассказали в пресс-службе компании, «благодаря современному адаптивному дизайну icl.ru стал удобным в компьютерах, планшетах и телефонах пользователей. Теперь сайт сам определяет тип и размер экрана устройства и автоматически подстраивает под него свои параметры. На нем стало удобнее искать информацию о продуктах и услугах, подбирать подходящий сервисный центр, оценивать отраслевую экспертизу компании и находить интересующую вакансию».

25 лет истории нового времени в каждой вкладке

Группа компаний ICL — это практически единственная российская компания, которая реализует полный ИТ-цикл: от производства компьютерного оборудования до построения комплексных инфраструктурных решений и решений по информационной безопасности, от ИТ-аутсорсинга до разработки собственных программных продуктов и решений. Стратегическое сотрудничество с крупнейшими ИТ-компаниями мира и участие в глобальных ИТ-проектах позволяют клиентам ICL получить доступ к международной экспертизе и усилить за счет нее свои конкурентные позиции на рынке. На сайте можно узнать о выполненных проектах, масштабы их реализации в группе компаний разнообразны и затрагивают все сферы бизнеса и практически все отраслевые сегменты.

Среди клиентов группы компаний, которых можно встретить во вкладке Компания, такие крупные представители бизнеса и государственных структур, как: «Ашан», «Татэнерго», British Petroleum, Itella, федеральные министерства и ведомства и многие другие. К сожалению, истории успеха в разделе Проекты охватывают не все компании и государственные структуры, в которых были и продолжают выполняться проекты, так как группа компаний ICL бережно относится к соглашениям о неразглашении сотрудничества. Но, как показывает динамика роста, компания ежегодно расширяет список заказчиков и партнеров, с которыми движется в едином направлении стратегического роста.

Расширение горизонтов

Группа компаний ICL состоит из 7 самостоятельных бизнес-подразделений. Штаб-квартира располагается в Казани, ряд представительств и офисов находится в Москве, Санкт-Петербурге, Воронеже, Астрахани, Иннополисе (Верхний Услон и Лаишево) и Белграде (Сербия).

«Расширение горизонтов в отрасли ИТ, собственные лаборатории и инновационные разработки, фокус на передовых технологиях делают ICL одной из лидирующих компаний в России сегодня, — утверждает Виктор Дьячков, генеральный директор и ключевой акционер группы компаний ICL. — Интеллектуальные ресурсы компании, в лице сотрудников-экспертов и управленческого звена, разрабатывают оригинальные идеи, лежащие в основе любого инновационного процесса. Его, в том числе, определяет и культура компании, включающая принципы и обязательства, на основании которых разрабатывается и реализуется стратегия развития».

В планах группы компаний ICL — постоянно расширять регионы присутствия путем открытия новых представительств на территории РФ (в настоящее время прорабатывается возможность расширения бизнеса на Дальнем Востоке), и путем получения заказов на новых рынках за рубежом (в странах Азии, Персидского залива и т.д.).

Команда ищет лучших

На сегодняшний момент в команде ICL работает более 2300 человек, из которых около 1200 — программистов и более 600 системных инженеров, и она продолжает расти. В планах — 200-250 новых рабочих мест в год. Именно поэтому на новом сайте большое место уделено разделу Карьера, где можно не только найти открытые вакансии, но и узнать о преимуществах работы, порекомендовать друга или полистать страницы о корпоративной жизни.

Отдельная глава во вкладке Карьера посвящена студентам. Ключевой состав руководителей в группе компаний ICL — это выходцы с завода ЭВМ, Казанского производственного объединения вычислительных систем. Сейчас он активно разбавляется молодыми кадрами и они — движущая сила компании. ICL активно инвестирует в сотрудничество с ведущими вузами, поддерживает школы программирования, совершенствует инструментальную базу и стимулирует сотрудников непрерывно развивать свои компетенции.

«Мы ценим и уважаем наших клиентов, партнеров и потенциальных коллег. Поэтому решили обновить ключевую точку взаимодействия — наш сайт, сделав его быстрее, удобнее и проще. Получая отзывы и советы как в процессе работы, так и сейчас, мы становимся лучше. Качественное обновление сайта с помощью наших партнеров-разработчиков компанией Alto Vision идет постоянно, поэтому в ближайшее время вас ждут новые усовершенствования. Спасибо, что вы с нами», — говорит Лилия Алеева, руководитель рабочей группы по обновлению сайта.