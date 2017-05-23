ЦПИКС разработал платформу управления инфраструктурой виртуальных сетевых сервисов NFV – MANO

Центр прикладных исследований компьютерных сетей (ЦПИКС) объявил о разработке платформы управления инфраструктурой виртуальных сетевых сервисов NFV – MANO, которая облегчит операторам связи и владельцам ЦОД переход на сервисно-ориетированную архитектуру с минимальными вложениями. Как рассказали Cnews в компании, C2 Platform разработана в соответствии с эталонной моделью ETSI NFV MANO, поддерживает все основные бизнес-кейсы и взаимодействует с транспортным уровнем сети через стандартные протоколы. Особый акцент сделан на интеграции сервисов по информационной безопасности.

С2 Platform позволяет клиентам уйти от использования аппаратных решений, реализующих сетевые сервисы, и заменить их на стандартные CPE устройства, а все сервисы предоставлять удаленно. Важной особенностью платформы является универсальность её использования как в корпоративном, так и в телеком-облаке.

В С2 Platform реализована поддержка стандартизованных языков описания сторонних виртуальных функций (VNF) TOSCA, что обеспечивает загрузку в виртуальную инфраструктуру сервисов от разных производителей. В настоящий момент ведется работа с группой компаний по реализации на базе платформы различных сервисов по информационной безопасности, таких как Anti-DDoS, Web Application Firewall, IDS, VPN и другие. На базе платформы уде реализованы система киберразведки Threat Intelligence Group-IB, защита от DDoS-атак от компании «БИФИТ» и решение PT Application Firewal от Positive Technologies.

Платформа позволяет создавать и поддерживать цепочки из множества сетевых функций и осуществлять мониторинг за каждым экземпляром VNF в режиме реального времени. Благодаря уникальным алгоритмам работы и модулям оркестрации и планирования, удается достичь максимальной утилизации физической инфраструктуры и снижения накладных расходов на поддержку и развитие.

Новое решение ЦПИКС позволит заказчикам построить гибкую инфраструктуру, готовую для внедрения востребованных на рынке сервисов и значительно сократить время вывода новых продуктов на рынок. Для удобства заказчиков типовая инсталляция разворачивает С2 Platform на базе OpenStack и все изменения сводятся к минимальным сетевым настройкам платформы и их согласования с настройками транспортной сети (VXLAN, GRE, MPLS).

«Наше решение предоставляет заказчикам очень простой способ управления жизненным циклом сервисов», – сказал Виталий Антоненко, директор по науке и образованию ЦПИКС. – «Заказчики получат возможность не только быстрого создания собственных сервисов, но возможность интеграции коммерческих VNF от сторонних компаний. Удобный графический интерфейс администратора облака с доступом к полной функциональности MANO и простая интегрируемость в стек ПО заказчика помогут быстрее перейти к этапу внедрения технологий SDN и NFV».

Первым оператором связи, который испытал возможности платформы стал ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн»). ВымпелКом протестировал функционал С2 Platform в части поддержки цепочки сетевых сервисов (управление сервисами от сторонних платформ).