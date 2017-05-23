Schneider Electric начала российские поставки ИБП Back-UPS BC650I-RSX

Schneider Electric пополнила линейку источников бесперебойного питания APC Back-UPS устройством среднего ценового диапазона, оснащённым четырьмя компьютерными разъёмами с батарейным питанием. Новая модель доступна для заказа с начала второго квартала 2017 г.

Резевный ИБП APC Back-UPS BC650I-RSX предназначен для защиты компьютеров, периферийного и сетевого оборудования, а также проекторов с импульсной мощностью, игровых консолей и сетевых хранилищ (NAS) от сбоев электропитания. Его мощность составляет 360 Ватт (650ВА), в устройстве предусмотрен разъем для подключения внутренней батареи и установлен многоразовый автоматический предохранитель. Четыре компьютерные сетевые розетки (IEC 320 C13) с защитой от всплесков напряжения и резервным питанием от батареи размещены на задней панели корпуса. В комплект поставки входит ИБП, кабель для подключения к сети переменного тока и два кабеля для подключения оборудования.

«BC650I-RSX выделяется даже среди других моделей серии резервных ИБП более низкой ценой, а также наличием четырёх компьютерных розеток, подключённых через батарею. Снижение цены не сказалась на качестве устройства и обусловлено только отказом от избыточной функциональности. В частности, BC650I-RSX не может взаимодействовать с компьютером при помощи ПО PowerShute», - сказал Святогор Гавриленко, менеджер по работе с транзакционными партнерам компании Schneider Electric.

Точная интеллектуальная зарядка обеспечит максимальное повышение эффективности батареи и увеличение срока ее службы до 3-5 лет, а светодиодные индикаторы проинформируют пользователя об изменениях сетевого электропитания и условий работы ИБП. Регулярная самодиагностика позволяет обнаружить подлежащий замене аккумулятор и своевременно выполнить профилактическое техническое обслуживание.