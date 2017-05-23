Positive Technologies представила бесплатный облачный сервис для выявления уязвимостей веб-приложений

Positive Technologies объявила о запуске публичного бета-тестирования бесплатного онлайн-сервиса, который предоставляет быстрый и легкий способ обнаружения уязвимостей в веб-приложениях. Пользователи могут мгновенно начать проверку от своего имени без сложной регистрации и подтверждения владения сайтом. В основе сервиса лежат технологии обеспечения безопасности приложений корпоративного уровня Positive Technologies, которым доверяют более 1000 компаний по всему миру.

PT BlackBox Scanner прост в использовании — потребуется всего пара кликов, чтобы получить подробный отчет о найденных уязвимостях и рекомендации по исправлению. Сервис доступен даже для сайтов, находящихся в локальной сети.

Предотвратить анонимную эксплуатацию сервиса и сохранить легкость использования позволяет open source-агент, который дает возможность не подтверждать факт владения сайтом, обеспечивая туннелирование всех запросов на сканирование через ПК пользователя к сканируемому сайту. Другим способом защиты PT BlackBox Scanner от анонимного использования является подтверждение владения через размещение специального кода в корневом каталоге сайта.

PT BlackBox Scanner является важной для Positive Technologies инициативой, направленной на поддержку сообщества специалистов по кибербезопасности и разработчиков, которым необходимы бесплатные инструменты для защиты от хакерских атак. Сервис предназначен для всех заинтересованных в защите веб-приложений: от простых владельцев сайтов до компаний и экспертов, осуществляющих тестирование защищенности сайтов своих клиентов. Это не первая подобная инициатива компании: в начале 2000-х Positive Technologies выпустила бесплатную версию популярного сканера XSpider для выявления уязвимостей в сетевой инфраструктуре. Помимо этого, Positive Technologies помогает вузам, бесплатно предоставляя в рамках некоммерческой образовательной программы Positive Education продукты MaxPatrol 8, MaxPatrol SIEM, PT Application Firewall и XSpider.

«Уязвимости веб-приложений в наше время являются одним из наиболее распространенных векторов компрометации. Крупный и малый бизнес активно переводит свою деятельность в цифровую плоскость, поэтому незащищенность веб-приложений чревата юридическими и экономическими рисками, раскрытием личных данных пользователей и мошенничеством, — отметил директор по развитию бизнеса Positive Technologies в России Максим Филиппов. — Мы хотим вывести безопасность на передний план, дать людям возможность самим найти уязвимые места в своей инфраструктуре и опередить злоумышленников. Мы также верим, что наши знания и опыт помогут сделать виртуальный мир более безопасным, и именно поэтому наш PT BlackBox Scanner является бесплатным».

Более 15 лет Positive Technologies обеспечивает защиту приложений, управляя одной из крупнейших в Европе научно-исследовательских групп в области обеспечения безопасности приложений. Компания обладает уникальной экспертизой в вопросах обеспечения безопасности АСУ ТП и ERP-систем, веб-приложений, банковских и телекоммуникационных технологий.