Panasonic представила новое поколение полузащищенных бизнес-ноутбуков Toughbook CF-54 mk3

Panasonic представила новую модель в линейке самых легких и тонких полузащищенных ноутбуков - Toughbook CF-54 mk3. Она придет на смену Toughbook CF-53. Новое поколение полузащищенных ноутбуков будет представлено тремя модификациями - Entry, Mid и Premium – в той же ценовой категории, что и Toughbook CF-53.

Третье поколение Panasonic Toughbook CF-54 mk3 с 14-дюймовым дисплеем и новейшим процессором Intel Core i5-7300U vPro на базе операционной системы Windows 10 Pro отличается большей производительностью, гибкостью и функциональностью в сравнении с предыдущими версиями. Этот стильный и легкий бизнес-ноутбук в прочном магниевом корпусе идеально подойдет для решения любых бизнес-задач.

Все модели имеют гибкую конфигурацию и поддерживают полный набор интерфейсов, включая VGA и HDMI для подключения проекторов и дисплеев, True Serial порт для подключения к старым системам, LAN-порт, порты USB 3.0 и слот для SD-карты. Устройства могут поставляться в комплекте с настольной или автомобильной док-станцией, включать опции связи 4G LTE, оснащаться внешней антенной, бесконтактным считывателем смарт-карт и сканером отпечатков пальцев.

Гибкая модульная конфигурация CF-54 mk3 позволяет по желанию заказчика подключить к ноутбуку DVD-диск, вторую батарею, PC-слот для карт памяти или считыватель смарт-карт. Также доступна отдельная конфигурация порта для подключения второго LAN или защищенного USB, устройства GPS или четырех портов USB 2.0. Широкоформатный 14-дюймовый дисплей представлен в нескольких разрешениях: HD (1366x768), Full HD (1920х1080) и Full HD с мультитач-сенсором.

«Новая модель Panasonic Toughbook CF-54 mk3 задает новые стандарты для всех бизнес-устройств этой категории. Стильный, легкий, тонкий, с высокой вычислительной мощностью и производительностью графики – это идеальный ноутбук для бизнес-среды», - отметил Ян Кемпфер, директор по маркетингу Panasonic Computer Product Solutions.

Новая модель будет востребована во многих областях экономики и бизнеса: государственном секторе, охране и безопасности, научно-исследовательской сфере, а также при техническом обслуживании и ремонте инфраструктуры и оборудования, проводимом работниками полевых служб. Прочная конструкция и гибкая конфигурация делают mk3 оптимальным решением для квалифицированного рабочего персонала, «синих воротничков» и мобильных сотрудников. Новинка также будет интересна архитекторам, строителям, сотрудникам страховых компаний и другим специалистам, работающим вне офиса.

Модель Entry (HD без сенсорного экрана) поставляется с 4 ГБ оперативной памяти (максимум 32 ГБ) и жестким диском на 500 ГБ в стандартной комплектации (128 ГБ/ 256 ГБ SSD опционально), модель Mid (Full HD без сенсорного экрана) поставляется с 4 ГБ оперативной памяти (максимум 32 ГБ) и 256 ГБ SSD в стандартной комплектации (128 ГБ SSD опционально), а модель Premium (Full HD с сенсорным экраном) поставляется с 8 ГБ оперативной памяти (максимум 32 ГБ) и 256 ГБ SSD в стандартной комплектации (опционально 128 ГБ SSD). 2-мегапиксельная веб-камера обеспечивает видеосвязь из любой точки и при любых погодных условиях. Подсветка клавиатуры облегчает использование устройства в темноте.

Новое поколение CF-54 mk3 характеризуется высочайшей степенью защиты среди полузащищенных ноутбуков – специальное магниевое покрытие корпуса с четырех сторон, полная изоляция клавиатуры и экрана от залива и протечек и специальная крышка для максимальной защиты от ударов, благодаря которой ноутбук легко выдерживает падение с высоты до 76 см. Устройство может автономно работать до 10 часов без подзарядки, при подключении второй батареи время работы увеличивается до 17 часов. Предусмотрена опция «горячей» замены батареи без отключения устройства.

Для простоты использования CF-54 mk3 поставляется с ручкой для переноски, на которой можно разместить логотип компании.

Все модели обеспечены стандартной трехлетней гарантией. Дополнительно можно приобрести расширенную гарантию (на 4/5 год), гарантию от случайного повреждения, гарантию батареи (на 3/4/5 лет) и гарантию на жесткий диск.

Все модели Toughbook CF-54 mk3 будут доступны с конца июня 2017 года.