MRV анонсировала 100G транспондеры OD-TXP100-QC2D с поддержкой QSFP28

MRV Communications анонсировала выпуск нового 100G транспондера OD-TXP100-QC2D. Как рассказали CNews в компании, транспондер выполнен в виде «короткого» однослотового модуля, что позволяет добиться максимальной плотности портов.

Отличительной чертой данного модуля является использование в качестве линейных портов CFP2 интерфейсов. В совокупности с QSFP28 «на доступе» подобная комбинация позволяет разместить все необходимые компоненты на «короткой» однослотовой плате и сделать решение максимально компактным. Ранее подобная компоновка была доступна только для решений 10G. Максимально доступное по плотности решение на платформе OptiDriver на сегодняшний день составляет 9,6Tb в шасси размером 10RU. Стандартное шасси OD16 (3RU) способно разместить 15 транспондеров с суммарной пропускной способностью до 3Tbps. Учитывая то, что каждый модуль потребляет не более 25 Вт при полной нагрузке, получается одно из самых компактных и экономичных решений на рынке.

Модули поддерживают OTN & FEC PM и OTN OAM&P включая GCC0 RM/GCC2, а так же имеют встроенный модуль шифрования.

Планируемая дата запуска транспондеров в серию – июль 2017 г.