Meizu представила бюджетный смартфон Meizu M5c

Meizu представила новую модель смартфона M5c на российском и международном рынках.

Meizu M5c – самый компактный представитель пятого поколения М-серии. Смартфон получил экран с диагональю 5 дюймов и HD-разрешением, с тонкими рамками вокруг экрана и ударопрочный корпус из поликарбоната. По дизайну новый смартфон соответствует другим моделям от Meizu, что делает его одним из наиболее привлекательных и красивых смартфонов в ценовой категории до 10 тыс. руб.

Meizu M5c работает с двумя SIM-картами, оба слота поддерживают все наиболее распространенные в России частоты LTE (включая Band 20), а вместо второй «симки» можно установить карту памяти microSD объемом до 128 ГБ, расширив встроенную память устройства в 16 ГБ. MicroUSB-порт поддерживает OTG и USB HOST

«Сердцем» Meizu M5c стал 4-ядерный 64-битный процессор MT6737 с частотой 1,3 ГГц (ARM Cortex-A53) от MediaTek. За быстродействие смартфона также отвечают графический модуль Mali-T760 и 2 ГБ оперативной памяти LPDDR3.

Основная 8-МП камера Meizu M5c с двухтоновой вспышкой, быстрым автофокусом, 4 линзами и апертурой f/2.0, позволяет делать снимки как на улице, так и в помещении, а 5-МП фронтальная камера с апертурой f/2.2, поддержкой алгоритмов съемки от ArcSoft и технологией Face AE Light Boost, позволит делать сэлфи. Специальный софт камеры Meizu дает возможность работать со множеством предустановленных фильтров для оптимизации изображения (например, улучшение контуров лица и другое) в реальном времени, еще до того момента, когда нажата клавиша спуска затвора, а также делать фото в ручном режиме, с ручной настройкой множества параметров снимка.

Meizu M5с поддерживает работу со спутниковыми системами GPS и ГЛОНАСС, включает интерфейсы беспроводной связи Bluetooth 4.1 LE и Wi-Fi 802.11 n/g/b/a (2.4 ГГц), умеет воспроизводить аудио и видеофайлы любых форматов, без установки сторонних кодеков или плееров. При очень компактных габаритах (144 х 70.5 х 8.3 мм) и весе всего в 135 грамм, Meizu M5c оснащен батареей емкостью 3000 мАч, заряда которой хватит, чтобы обеспечить до 2 дней работы от одной зарядки при активном использовании смартфона.

Фирменная многофункциональная сенсорно-механическая кнопка mBack, касание по которой выполняет действие «Назад», а нажатие – «Домой» (при длительном нажатии – можно погасить экран), предлагает пользователю новый принцип управления смартфоном «одной кнопкой».

Фирменная оболочка FLYME расширяет штатные возможности Android-смартфона, позволяя записывать звонки в высоком качестве, устанавливать цифровой пароль на запуск любых приложений, в том числе и установленных лично пользователем, имеет встроенный антивирус и возможность оптимизации занятой памяти устройства.

С помощью FLYME можно установить запуск любого приложения с выключенного экрана устройства росчерком.

Смартфон Meizu M5c выпускается исключительно для России и других внешних рынков и не будет продаваться в Китае (за исключением специальной операторской версии с урезанным набором LTE-частот).

Новинка поступит в продажу в России в конце июня 2017 года в корпусах пяти цветов: черном, красном, синем, золотом и розовом. Стоимость Meizu M5c будет объявлена отдельно.