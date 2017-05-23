Huawei представила новинки серии MateBook

Компания Huawei представила три новых устройства линейки MateBook — Huawei MateBook X, Huawei MateBook E и Huawei MateBook D. Ориентированные на людей, постоянно находящихся в движении и не желающих терять драгоценное время в дороге между работой и домом, новинки оснащены всем необходимым, чтобы пользователь всегда оставался на связи и имел под рукой нужную информацию и приложения. Продажи устройств начнутся уже летом 2017 г., сообщили CNews в Huawei.

Huawei MateBook X

Модель представляет собой 13-дюймовый безвентиляторный ноутбук со стильным дизайном. MateBook X был создан для экстремальных нагрузок и обладает всеми качествами, необходимыми устройству высшего класса. Его экран занимает 88% площади корпуса, а ширина рамок составляет всего 4,4 мм, что в сочетании с пропорциями экрана 3:2 гарантирует комфорт просмотра видео. В этой модели применяется технология охлаждения Huawei Space Cooling Technology с изменяющим свое фазовое состояние микрокапсулированным материалом, который обычно используется в аэрокосмической отрасли. Это решение позволило отказаться от вентилятора и сделать 13-дюймовый ноутбук с процессором 7 поколения Intel Core i7 или i5 абсолютно бесшумным. Также новая разработка позволяет избежать проблем с загрязнением вентилятора и пылью. Созданный, чтобы дополнять другие флагманские продукты Huawei, новый ноутбук доступен в нескольких вариантах расцветки корпуса: премиальный золотой, космический серый и розовый золотой.

Кроме того, эта модель оснащается 2К дисплеем с защитным стеклом Corning Gorilla Glass и технологией защиты глаз Eye comfort, а также батареей емкостью 41,4 Вт*ч. MateBook X стал первым ПК Huawei со встроенной аудиосистемой Dolby Atmos Sound System и динамиками, разработанными в сотрудничестве со специалистами из Dolby. Пользователи получают не просто «звук вокруг», но по-настоящему объемный звук из штатных встроенных динамиков.



Huawei MateBook X

«Мы очень рады возможности поработать вместе с Huawei над созданием аудиосистемы Dolby Atmos Sound System, — отметил Гайлес Бейкер, старший вице-президент Сonsumer Intertainment, Dolby Labatories — То, что мы создали, это не просто аудиосистема для ноутбука, это полноценное решение, гарантирующее полную совместимость между программным и аппаратным обеспечением».

Ноутбук получил технологию сканирования отпечатков пальцев, перенесенную со смартфонов и интегрированную в кнопку включения. Работающая в связке с новой функцией Windows 10, Windows Hello, она позволяет разблокировать и включать ноутбук одним нажатием. Более того, встроенный в устройство MateBook Manager обеспечивает подключение к смартфонам Huawei.

Huawei MateBook E

Данная модель — элегантный ноутбук-трансформер 2-в-1 нового поколения с 2K сенсорным дисплеем, занимающим 84% поверхности корпуса. Среди основных инновационных решений, реализованных в нем — клавиатура Folio Keyboard с шарниром, позволяющим открывать ее на 160°. Она доступна в синем, коричневом и розовом цвете. Количество пружинящих контактов Pogo pin в клавиатуре уменьшено с семи до трех, что позволило сделать режим ноутбука более удобным. Huawei MateBook E оснащается процессорами 7 поколения Intel Core i5.



Huawei MateBook E

Устройство дополняет аудиотехнология Dolby Audio Premium. Батарея емкостью 33,7 Вт*ч обеспечивает длительную автономность, а независимый шифровальный чип для идентификации по отпечатку пальца гарантирует высокий уровень защиты данных. Huawei MateBook E может быть дополнен разнообразными аксессуарами, среди которых — новая многофункциональная док-станция MateDock 2 и стилус MatePen.

Huawei MateBook D

Динамичный 15,6-дюймовый ноутбук толщиной всего 16,9 мм с тонкой рамкой экрана 6,2 мм. Дисплей с углами обзора 178°, занимающий 83% площади корпуса, обеспечивает положительные впечатления от просмотра видеоконтента и мультимедийных развлечений. Ноутбук изготовлен из алюминиевого сплава и выпускается в трех цветах: космический серый, золотой шампань и синий. Устройство имеет полноразмерную клавиатуру островного типа и оснащается аудиосистемой Dolby Atmos Sound с динамиками, разработанными при содействии Dolby.



Huawei MateBook D

Модель построена на базе процессоров 7 поколения Intel Core i7 или i5, а некоторые комплектации оснащаются видеокартой Nvidia GeForce 940 MX Graphics с 2 ГБ видеопамяти GDDR5. Батарея емкостью 43,3 Вт*ч способна поддерживать работоспособность устройства даже при высоких нагрузках. Ноутбук поставляется с предустановленной ОС Windows 10, что повышает продуктивность работы, а персональный цифровой ассистент Cortana от Microsoft, способный управлять календарными событиями, искать информацию, отправлять электронные письма и записывать текст под диктовку, помогает экономить время на рутинных ежедневных задачах.

Цены в Европе

Стоимость MateBook X в зависимости от конфигурации составляет от €1399 до €1699, MateBook E — от €999 до €1299, MateBook D — от €799 до €999.