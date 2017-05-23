Experian предложила новый подход к управлению сбором задолженности: PowerCurve + Tallyman

Компания Experian объединила свою флагманскую платформу автоматизации принятия решений PowerCurve и систему сбора задолженности Tallyman, создав экономически эффективное и клиентоориентированное решение. PowerCurve Collections помогает раскрыть весь потенциал данных и аналитики, позволяя компаниям принимать решения с учетом потребностей и особых обстоятельств каждого отдельного клиента, рассказали CNews в Experian.

«Каждый контакт с клиентом — это возможность укрепить ваши с ним взаимоотношения, даже если речь идет о сборе задолженности, — подчеркнул Александр Чухланцев, управляющий директор Experian в России и странах СНГ. — PowerCurve Collections дает возможность компаниям определить, основываясь на данных и аналитике, как часто следует контактировать с должниками, какой канал связи наиболее эффективен и в какое время лучше всего к нему обращаться. Кроме того, клиенты могут принимать более активное участие в управлении своими долговыми обязательствами, в соответствии с финансовыми задачами, стоящими перед ними. В результате ваша работа по сбору задолженности становится более индивидуальной и персонализированной, что хорошо и для клиентов, и для бизнеса".

PowerCurve Collections позволяет увидеть полный и точный профиль должника, обогащая сведения о клиенте данными из разных источников. Затем эти данные проходят аналитическую обработку, и система предлагает конкретные, практические действия для увеличения суммы сбора и повышения удовлетворенности клиента. «Для какого-то должника лучшим способом взаимодействия будет прямой телефонный звонок, для другого — автоматизированное направление на удобный портал самообслуживания. Иногда самый лучший подход — не делать вообще ничего. Для принятия такого решения важно понимать, какие клиенты с большой долей вероятности заплатят сами, без дополнительных напоминаний», — отметили в Experian.

Решение PowerCurve Collections помогает без труда определять такие категории клиентов. В конечном итоге компании получают экономичный и соответствующий нормативным требованиям процесс сбора задолженности, ориентированный на клиентов. При этом возможность внесения изменений в стратегии сбора задолженности бизнес-пользователями позволяет быстро адаптировать процесс к меняющимся требованиям регулятора.

Среди ключевых функций PowerCurve Collections: единый интерфейс пользователя, который позволяет компаниям оперативно и централизованно создавать и внедрять стратегии сбора задолженности и технологические процессы; оптимизированный доступ к данным — устраняет общую «головную боль» компаний (как использовать данные из разнообразных источников для анализа полного профиля каждого клиента); цифровой портал самообслуживания, позволяющий должникам удобным для них способом управлять своими счетами, общаться с коллекторами и вносить платежи; аналитические функции, такие как интегрированные скоринговые карты, сравнительное тестирование Champion/Challenger и моделирование для повышения точности решений по сбору задолженности; система принятия решений с инструментарием настройки стратегий принятия решений, которая позволяет осуществлять соответствующие нормативным требованиям мероприятия по сбору задолженности; автоматизация рутинной операционной деятельности, инструменты консультационной поддержки для коллекторов; оптимизированный контроль производительности процесса сбора задолженности, с интегрированными отчетами и дашбордами, для обеспечения эффективности процесса сбора задолженности.

В результате объединения Tallyman и PowerCurve можно управлять всем жизненным циклом клиента с помощью одной платформы. Так, посредством PowerCurve Originations компании могут привлекать выгодных клиентов. PowerCurve Customer Management обеспечивает организациям комплексное видение существующих клиентов. И теперь появилась система PowerCurve Collections, которая позволяет управлять процессом сбора просроченной задолженности от начала и до конца.