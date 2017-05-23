«Делойт» отправила российскому клиенту первый электронный акт оказания услуг

Компания «Делойт», СНГ отправила в адрес российского клиента первый акт приема-передачи оказанных услуг в электронном виде, который имеет полную юридическую силу и равнозначен бумажному аналогу. Об этом CNews сообщили в «Делойт».

Как отмечается, цель перехода компаний, предоставляющих профессиональные услуги, к юридически значимым электронным документам — оптимизировать операционную деятельность за счет использования современных технологий таким способом, чтобы взаимодействовать с клиентами в короткие сроки и наиболее эффективным образом.

По словам представителей «Делойт», преимуществом использования юридически значимого электронного документа является удобство применения, быстрота передачи и простота хранения. При передаче электронного акта оказания услуг клиенту «Делойт» использовала прогрессивную технологию электронного документооборота (ЭДО). Внедрение подобной технологии, позволяющей работать с юридически значимыми электронными документами и обмениваться ими, можно реализовать в короткие сроки. При этом не затрагиваются основные бизнес-процессы участников данного обмена. Процесс передачи был выполнен на основе так называемого «роуминга» — взаимодействия оператора-исполнителя (фирмы) и оператора-заказчика (клиента).

Российские компании из различных отраслей внедряют юридически значимый электронный документооборот на протяжении нескольких лет в целях снижения операционных издержек. С течением времени технологии ЭДО становятся все более доступными, их легко адаптировать к текущим бизнес-потребностям. В результате компании стали задумываться о том, чтобы не только сократить операционные издержки, но и реализовывать другие возможности, которые предоставляет использование новой технологии ЭДО. Среди таких возможностей — полноценное использование всей содержащейся в полученных документах информации в целях аналитики больших массивов данных, а также использование технологии ЭДО для интеграции с другими прогрессивными технологиями, такими как блокчейн и технология обеспечения прослеживаемости товаров.

«Мы рады, что в нашей компании произошло подключение к сервису оператора ЭДО. Мы верим, что данная система позволит не только повысить продуктивность и эффективность рабочих процессов нашего отдела, но и избежать рутинных операций с документами: дублирования бумажных документов, отправки оригиналов в конвертах контрагентам и контролирующим органам. Онлайн-контроль статуса документа, удобный поиск документов по расширенным фильтрам, мгновенная отправка и получение документов предоставляет возможность сделать нашу работу легкой и приятной», — заявила Любовь Пантелеева, главный бухгалтер «Делойт и Туш СНГ».

«Вовлечение компании “Делойт” в систему обмена юридически значимыми электронными документами несомненно приведет к более эффективному взаимодействию между нашими компаниями. В связи с этим мы рады сообщить, что отправка первого документа со стороны компании “Делойт” прошла успешно», — отметила со своей стороны Инна Ващенко, главный бухгалтер компании Yum! Brands в России.