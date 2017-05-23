BQ предложила новый кнопочный телефон с двумя SIM-картами

Российский бренд электроники BQ объявил о старте продаж нового кнопочного телефона BQ-3201 Option. Модель в стильном классическом форм-факторе предлагает пользователю комфортный просмотр и использование всех функций, доступных модели, благодаря цветному дисплею с QVGA-разрешением 240*320 и диагональю 3,2 дюйма, сообщили CNews в BQ.

Телефон подходит не только для осуществления звонков, но и может использоваться как развлекательная платформа. Помимо встроенных игр, в BQ-3201 Option есть возможность просмотра телевизионных каналов (Mobile TV) и прослушивания FM-радио без использования интернет-соединения. Есть возможность сфотографировать необходимые документы или информацию на встроенную камеру с разрешением 1,3 МП.

Одна из главных особенностей модели — аккумулятор мощностью 1750 мАч, что при невысоких запросах ОС позволят долго оставаться на связи в режиме разговора, а в режиме ожидания телефон способен оставаться в рабочем состоянии до нескольких дней. Доступный объем памяти легко можно увеличить до 16 ГБ с помощью карты microSD.



Модель BQ-3201 Option

BQ-3201 Option поддерживает работу в сетях GSM 900/1800 мГц, имеет слоты для двух SIM-карт и модуль Bluetooth. Телефон доступен в трех цветовых решениях: черный, золотой и серебряный. Габариты устройства составляют 133 х 58 х 12,8 мм, вес — 116 г.

Телефон можно приобрести за p2190 в официальном интернет-магазине производителя www.shop.bq-mobile.com.