Assist запустил Android Pay для своих клиентов

Assist осуществил техническую интеграцию с платежным сервисом Android Pay. Теперь покупатели интернет-магазинов могут совершать покупки при помощи нового удобного и безопасного платежного инструмента. Предприятиям электронной торговли, принимающим платежи через Assist, не нужно производить никаких доработок для подключения Android Pay – новый способ оплаты появится на платежных страницах автоматически и будет доступен тем пользователям, у которых есть техническая возможность оплатить товар или услугу при помощи Android Pay.

Прежде чем начать пользоваться Android Pay, покупателю необходимо будет скачать официальное приложение в магазине Google Play и привязать банковскую карту к Android Pay. Перечень банков-эмитентов, а также устройств, поддерживающих Android Pay, опубликован на сайте сервиса. Онлайн-оплата товаров и услуг при помощи Android Pay будет возможна только с мобильного устройства в веб-браузере Google Chrome.

Когда покупатель заходит на платежную страницу интернет-магазина, Assist за доли секунд определяет ряд параметров, необходимых для проведения оплаты через Android Pay, а именно: модель устройства и его операционную систему, вид браузера, наличие авторизации пользователя в системе Android Pay, технологическую возможность процессинга банка-эквайера. В случае, когда все условия позволяют осуществить платеж, пользователю становится доступна кнопка «Оплатить с помощью Android Pay».

В Android Pay применяется технология токенизации, которая позволяет не хранить на устройстве и не передавать в процессе платежа данные карты пользователя, что обеспечивает высокую степень безопасности транзакций.

«Assist нацелен на то, чтобы одним из первых предлагать своим клиентам новые платежные инструменты и сервисы, помогающие им увеличивать свою аудиторию. Мы считаем, что онлайн-платежи с помощью Android Pay имеют все шансы стать популярным способом оплаты на российском рынке электронной коммерции», – отметил технический директор Assist Денис Курнаков.

Для того чтобы подключить Android Pay, клиентам группы компаний Assist достаточно уведомить об этом отдел клиентской поддержки.