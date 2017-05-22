«RG-Soft» внедрила систему биллинга в компании «Московская биржа»

«RG-Soft» объявила об успешном завершении проекта по разработке универсального решения для автоматизации расчетов различных видов услуг и сервисов компании «Московская Биржа». Проект позволил сократить трудозатраты в подразделениях на 30%, ускорить процесс получения управленческой и регламентированной отчетности на 10%.

«Московская Биржа» управляет единственной в России многофункциональной биржевой площадкой по торговле акциями, облигациями, производными инструментами, валютой, инструментами денежного рынка и товарами. В состав группы входит центральный депозитарий (НКО АО «Национальный расчетный депозитарий»), а также клиринговый центр (Банк «Национальный Клиринговый Центр»), выполняющий функции центрального контрагента на рынках, что позволяет Московской бирже оказывать клиентам полный цикл торговых и пост-трейдинговых услуг.

Первоначально компания «Московская биржа» приняла решение об унификации работы с контрагентами по разным направлениям реализации (биржевая комиссия по рынкам, технические услуги, информационные услуги). Проведя предварительный анализ существующих на рынке систем и учитывая, что бухгалтерский учет уже велся на платформе «1С:Предприятие 8», специалистами был выбран вариант разработки собственной системы на данной платформе, спроектированной специально для решения задач «Московской Биржи».

На момент старта проекта существовало три независимых системы расчета стоимости услуг и ведения детальных взаиморасчетов с контрагентами. Процесс предоставления сводной информации контрагентам был трудоемким и занимал несколько дней. Учет взаиморасчетов отставал от текущей даты на 5-10 дней, централизованный контроль дебиторской задолженности был затруднен.

На основе существующих проблем было разработано универсальное решение, которое позволило автоматизировать расчет различных видов услуг и сервисов, которые предоставляет «Московская Биржа» своим клиентам.

В результате внедрения в компании «Московская биржа» появилась централизованная система ценообразования, приведен к единому стандарту биллинг всех оказываемых компанией услуг, была реализована интеграция с личным кабинетом клиентов биржи, а разрозненные системы заменены на одну. Специалистами компании «RG-Soft» была повышена точность расчетов стоимости услуг, создана аналитическая подсистема для руководителей, введена новая отчетность для клиентов, которая не могла быть предоставлена ранее, создана единая система учета договоров с коммерческими параметрами, автоматизированы элементы CRM в части учета обработки обращений клиентов из личного кабинета, изменен порядок и ускорена процедура аллокации платежей и существенно улучшен контроль дебиторской задолженности.

Непосредственно главных требований к новой системе было всего три. Она должна была поддерживать тарифную модель «Московской Биржи», обязательно наличие универсального механизма-конструктора для формирования печатных форм финансовых документов и ведение взаиморасчетов с клиентами (контроль дебиторской задолженности). Проект создавался на основе «1С:Библиотеки стандартных подсистем» (БСП), так же оно было выбрано для сохранения возможности расширения функционала в будущем за счет развития инструментов, предоставляемых вендором.

На данный момент, по завершению проекта, компания «Московская биржа» имеет возможность постоянно совершенствовать свою систему работы, а значит можно с уверенностью сказать, что компания «RG-Soft» справилась с поставленной задачей.