QNAP представила новую версию ОС QTS 4.3 для сетевых хранилищ

QNAP выпустила операционную систему QTS версии 4.3.3 для сетевых накопителей. Как рассказали CNews в компании, новая версия получила еще более быстрый веб-интерфейс, развитие базовых функций, поддержку 64-битной архитектуры и новые фирменные приложения.

Список обновлений включает монитор ресурсов: доступны графики с дополнительными показателями для более детального анализа и эффективного управления емкостью и производительностью. С помощью Qtier 2.0 отслеживается производительность NAS и часы пиковой загрузки для выбора оптимального времени и скорости выполнения операций автоматического тиринга. Сетевой и виртуальный коммутатор: одни и те же порты LAN могут одновременно использоваться сервисами NAS, внутренними виртуальными машинами и контейнерами. Поддерживаются функция преобразования T2E (Thunderbolt to Ethernet) для применения разъема Thunderbol в роли интерфейса Ethernet, а также Thunderbolt-NAT для доступа Thunderbolt-устройств к сетевым ресурсам через NAS.

Time Machine через SAMBA обеспечивает совместимость с macOS Sierra для расширенных сценариев резервного копирования по протоколу SMB. Поддержка exFAT: платная лицензия обеспечивает совместимость с exFAT-носителями для прямого чтения и изменения файлов. Qfiling: новое приложение для настройки условий и расписания автоматического перемещения файлов между папками на NAS. Внешние ресурсы в файловом менеджере File Station: возможны прямой просмотр и передача файлов с NAS в публичные облачные сервисы, а также подключение папок c удаленных NAS по протоколам FTP и SMB/CIFS. Поддерживаются Google Drive, Dropbox, Яндекс.Диск, Amazon Drive, Microsoft OneDrive, Box и HiDrive.

Дисководы USB/SATA: можно подключить совместимый привод для прямого доступа к содержимому оптических дисков через File Station.

Мультимедийные приложения: Музыкальная станция получила новый режим Spotlight и поддержку «умных» списков воспроизведения; Видеостанция позволяет помечать сцены, переключать звуковые дорожки и загружать дополнительные данные из онлайн баз данных, таких как IMDb. Также добавлены многозонные элементы управления для мультимедийных приложений. Станция загрузки имеет встроенную поисковую систему BT Search.

Дополнительные пакеты: QmailAgent обеспечивает централизованное управление учетными записями email и серверами IMAP; Qcontactz помогает управлять списками контактов с различных устройств и платформ; В усовершенствованный Qsync добавлена новая структура групповых папок и функция автовосстановления данных; IFTTT Agent позволяет автоматизировать различные процессы с участием NAS; При помощи Browser Station (beta-версия) можно использовать виртуальные браузеры для доступа к файлам накопителя, ресурсам локальной сети и Интернет; DJ2 Live позволяет вести потоковые, в том числе живые трансляции на различные веб-площадки, а также записывать медиаконтент на NAS.

Перед обновлением рекомендуется сделать копию настроек системы, а после потребуется переустановить некоторые приложения в 64-битной версии, например Transmission, Virtualization Station и другие.

QTS 4.3.3 уже доступна для скачивания в «Центре загрузки» для всех устройств из серий от TS-x12 до TS-x85, а также моделей HS-210 и IS-400 Pro.