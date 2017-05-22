Naumen Service Desk подтвердил соответствие требованиям PinkVerify 2011

В мае 2017 г. российская компания Naumen в очередной раз успешно прошла процедуру сертификации продукта для автоматизации процессов управления ИТ и сервисного обслуживания Naumen Service Desk на соответствие требованиям PinkVerify 2011 от международной компании Pink Elephant.

Как рассказали CNews в Naumen, эксперты из компании Pink Elephant подтвердили способность российского решения Naumen Service Desk обеспечить полноценную автоматизацию 9 процессов ITIL: управление инцидентами; управление запросами на обслуживание; управление проблемами; управление изменениями; управление событиями; управление знаниями; управление каталогом услуг; управление уровнем услуг; управление сервисными активами и конфигурациями.

«Naumen Service Desk по-прежнему единственное отечественное решение, обладающее сертификатом PinkVerify, что свидетельствует о зрелости продукта, — заявил Борис Пимоненко, руководитель по развитию направления Naumen Service Desk, компания Naumen. — Мы постоянно развиваем наш продукт с учетом потребностей клиентов и тенденций мирового рынка. Недавно выпустили новую версию, Naumen Service Desk 4.7, которая содержит целый спектр удобных функций. Предлагаемая функциональность обеспечивает более комфортную работу пользователей, повышает эффективность управления ИТ и позволяет улучшить в целом бизнес-процессы компаний разных отраслей. Сегодня многие крупные организации в рамках импортозамещения все чаще переходят с западных решений на наш продукт».