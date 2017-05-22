Mail.Ru Group запустила B2B-сервис виртуальной облачной инфраструктуры для крупного и среднего бизнеса

Компания Mail.Ru Group объявила о запуске B2B-сервиса виртуальной облачной инфраструктуры Infra Mail.Ru. Новое решение позволит компаниям размещать свою инфраструктуру в виртуальном дата-центре, экономя на аренде, закупке серверов и сетевого оборудования и оплате труда системных администраторов и сетевых инженеров, сообщили CNews в Mail.Ru Group.

По утверждению представителей компании, виртуальная облачная инфраструктура Mail.Ru Group обойдется дешевле, чем аренда дата-центра или аналогичные решения других поставщиков. Удерживать цены Mail.Ru Group удается за счет скидок на серверы, которые закупаются крупными партиями для всех сервисов компании, использования собственных центров обработки данных, максимального применения собственных разработок и свободно распространяемого программного обеспечения, а также экономии благодаря централизованной эксплуатации.

Особенностями нового сервиса перед зарубежными аналогами являются более высокая скорость отклика, которая обеспечивается за счет расположения дата-центров Mail.Ru Group на территории РФ, соответствие российскому законодательству и упрощенный документооборот. Кроме того, Mail.Ru Group оказывает техническую поддержку на русском языке.

«Зрелость цифрового бизнеса в России достигла того уровня, когда крупные компании готовы полностью доверять облакам. Мы запускаем сервис, который будет не только обеспечивать их потребности в размещении инфраструктуры, но и делать это качественнее и дешевле конкурентов, — рассказал вице-президент и технический директор Mail.Ru Group Владимир Габриелян. — Mail.Ru Group — высокотехнологичная компания. У нас низкие затраты на закупку и эксплуатацию серверов, мы умеем делать софт и почти не зависим от лицензий сторонних компаний. Это обеспечивает нам преимущества на рынке виртуальной облачной инфраструктуры».

«Infra Mail.Ru создан для представителей крупного и среднего бизнеса и будет развиваться в соответствии с их потребностями. Кроме того, мы планируем тесно интегрировать его с другими нашими B2B-сервисами, прежде всего, с Icebox, Hotbox и Teambox, чтобы иметь возможность предоставлять клиентам полный спектр облачных услуг», — отметил Денис Аникин, технический директор почтовых и облачных сервисов Mail.Ru Group.

Чтобы начать использовать виртуальный дата-центр, достаточно оставить заявку. Всем клиентам будет предложено бесплатно пройти пробный период.

Infra Mail.Ru пополнит линейку сервисов Mail.Ru Group для бизнеса, в том числе «Облако для архивов» и «Облако для рабочих групп» (для холодного хранения данных) и «горячее хранилище».