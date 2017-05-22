Lenovo начинает продажи смартфона Moto G5 в России. Цена

Lenovo, владеющая брендом Motorola, объявила о начале продаж нового смартфона Motorola Moto G5 в собственном интернет-магазине.

Смартфон Moto G5 сочетает доступную цену, простое управление и широкие мультимедийные возможности. Корпус устройства выполнен из алюминиевого сплава, прошедшего специальную обработку, и будет представлен в двух цветах: золотистом и сером.

Для создания выразительных снимков Moto G5 оснащен 13-мегапиксельной основной камерой со светодиодной вспышкой и фазовой системой автофокусировки, которая позволяет получать четкие и резкие фотографии даже в самых сложных и динамичных условиях съемки. Дополняет аппаратные возможности камеры профессиональный режим, который ранее был доступен только флагманским устройствам. Он позволяет вручную изменять все параметры камеры. Фронтальная 5-мегапиксельная камера этой модели дополнена широкоугольным объективом для создания ярких сэлфи. При недостаточном освещении в качестве вспышки может выступать экран самого смартфона.

Дисплей аппарата имеет диагональ 5 дюймов и выполнен на основе Full HD IPS-матрицы с большими углами обзора и широким цветовым охватом.

Аппарат оснащен 16 ГБ памяти для хранения данных и 2 ГБ оперативной памяти. Устройство оснащено 8-ядерным процессором Qualcomm Snapdragon 430 и комплектуется съемной емкой батареей на 2800 мАч, что обеспечивает длительное время работы от одной зарядки. Смартфон поддерживает фирменную технологию быстрой зарядки Turbo Charge, и при использовании стандартного ЗУ за 30 мин можно получить до 50% заряда батареи.

Для удобства использования предусмотрено два разъема для SIM-карт, которые дополнены отдельным слотом под карту памяти с возможностью использования карт объемом до 128 ГБ. Чтобы обеспечить бесперебойный доступ в интернет, модуль связи поддерживает не только частоты, используемые в России, но и 7 дополнительных полос 4G LTE. Безопасность данных обеспечивает сканер отпечатка пальца. С его помощью можно быстро авторизоваться в различных приложениях или разблокировать сам аппарат.

Moto G5 работает под управлением Google Android 7.0 Nougat с рядом дополнительных фирменных возможностей Motorola: быстрый запуск камеры или фонаря, управление звуковыми профилями с помощью жестов из любого меню, а также возможность ответа на сообщения в мессенджерах непосредственно с экрана блокировки благодаря функции Moto Display.

Смартфон Moto G5 доступен для заказа в фирменном интернет-магазине Lenovo по цене 12990 руб.