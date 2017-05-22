BSS обновила «Сервер Нотификации»

BSS объявила о выпуске новой версии системы «Сервер Нотификации» v. 2.11, предназначенной для отправки клиентам банка различных сообщений, включая сообщения о платежных операциях и предложениях банка.

Обновлённая система обеспечивает возможность работы на свободно распространяемой операционной системе Linux.

«Новая версия системы расширяет возможности выбора банками платформы для развертывания продукта, а банки, использующие в своей инфраструктуре Linux, могут значительно снизить совокупную стоимость владения системой», - сказал заместитель директора департамента розничных продуктов BSS Дмитрий Князев.

Переход на версию системы «Сервер Нотификации» v. 2.11 осуществляется с версии v. 2.10 в рамках договора сопровождения.