Алексей Лола возглавил центр развития розничных цифровых решений Росбанка

Алексей Лола назначен директором Центра развития розничных цифровых решений Росбанка. Подразделение создано в целях разработки новых онлайн-сервисов для частных клиентов, компаний малого бизнеса и предпринимателей, а также партнеров банка. Центр входит в структуру розничного блока банка под руководством первого заместителя председателя правления Арно Дени, сообщили CNews в Росбанке.

В новой должности Алексей Лола будет отвечать за развитие дистанционных сервисов (интернет-, мобильный банк, SMS-информирование), построение цифровых каналов продаж в Росбанке и их координацию с компаниями группы Societe Generale в России.

Назначение прокомментировал первый заместитель председателя правления Росбанка Арно Дени: «Мы постоянно совершенствуем разработки в сфере дистанционного обслуживания и стараемся предвосхитить ожидания пользователей наших дистанционных сервисов. Алексей работает в группе Societe Generale в России с 2014 года и зарекомендовал себя как настоящий профессионал. Я уверен, что в новой должности его опыт и экспертиза позволят вывести онлайн-сервисы Росбанка на новый уровень».

Алексей Лола окончил Кубанский государственный технологический университет по специальности «Комплексная защита объектов информатизации». Работал в банке «Кубань Кредит», затем продолжил обучение, став стипендиатом программы Fulbright. В рамках программы поступил в университет Карнеги-Меллон (г. Питтсбург, США), где получил степень магистра в Information Systems Management. По окончании университета переехал в Нью-Йорк, где работал консультантом по информационной безопасности в компании PwC. В 2014 г. Алексей Лола вернулся в Россию и присоединился к команде банка «ДельтаКредит», заняв позицию руководителя отдела информационной безопасности. С августа 2015 г. возглавлял управление маркетинга «ДельтаКредит».