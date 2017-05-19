Zebra Technologies предлагает новое решение для печати карт и бейджей крупного формата

Zebra Technologies объявила о выходе на рынок первого в линейке компании принтера для карт и бейджей крупного формата. Принтер ZC10L, предоставляет возможность прямой печати без кромки и за один проход полноцветных карт на износостойких материалах.

Принтер ZC10L позволяет на месте редактировать изображение для печати на бейджах участников конференций, фестивалей, спортивных состязаний, а так же печатать билеты, пропуски и много другое. С целью повысить эффективность процесса печати бейджей, компания FOX Broadcasting воспользовалась принтером ZC10L на состоявшемся в Хьюстоне VIP-мероприятии в 2017, что доставило гостям много позитивных эмоций.

ZC10L — это первый принтер компании Zebra, позволяющий печатать карты и бейджи крупного формата без кромки за один проход. Такие бейджи более наглядны и информативны, что в свою очередь позволяет повысить безопасность мероприятия за счет лучшей идентификации посетителей. Многофункциональность принтера ZC10L позволяет организаторам на месте редактировать выводимые на печать изображения, а также наносить на бейдж инструкции для гостей или вспомогательную информацию мелким шрифтом на его обратную сторону. FOX Broadcasting использовала ZC10L для печати VIP-бейджей, чтобы идентифицировать участников, фиксировать время их регистрации, распространять подарочные наборы и обеспечивать разные уровни доступа.

ZC10L выполняет печать на износостойких ПВХ материалах, поэтому бейдж или пропуск может послужить еще и памятным сувениром о прошедшем мероприятии. Оригинальная конструкция бейджа также позволяет использовать меньше ПВХ материалов в сравнении с традиционными аналогами, что добавляет принтеру экологичности. Предлагаемые компанией наборы расходных материалов, состоящие из 400 ПВХ карт и термотрансферной пленки предназначенные специально для принтера ZC10L, позволят избежать ненужных трат на несовместимые расходники.

Вероника Келли (Veronica Kelley), event -директор в FOX Broadcasting, отметила: «Благодаря хорошей функциональности принтера ZC10L, нам удалось организовать эффективный процесс печати бейджей достойного качества по мере появления изменений, а также быстро раздать их участникам».

Кит Лефевр (Keith LeFebvre), вице-президент по развитию и управлению ассортиментом подразделения печати в Zebra Technologies, сказал: «Представив новый переносной принтер для печати карт большого формата ZC10L, компания Zebra продолжила задавать стандарты в отрасли, предлагая рынку универсальные принтеры для полноцветной печати изображений фотографического качества на картах и бейджах произвольного крупного формата, при этом без кромки и за один проход. Принтер ZC10L позволяет таким компаниям, как Fox Broadcasting, наладить печать бейджей профессионального качества в условиях сжатых сроков при проведении мероприятий, когда требуется обеспечить надлежащий уровень организации, безопасности и обслуживания участников с тем, чтобы сформировать у них положительные впечатления от мероприятия».