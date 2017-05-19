Traft изучит возможности Microsoft HoloLens для обучения складских логистов и грузчиков

Технологии HoloLens создают интерактивные голограммы в окружающем пространстве. Для них разработано множество приложений, так как данная технология применяется не только для развлечений, но также в областях медицины, образования, архитектуры, дизайна и многих других. Как сообщили CNews в Traft, в компании решили изучить возможности данной технологии для нужд логистики.

Перевозчик может стать первой компанией на российском рынке, применившей данную технологию в процессах обучения сотрудников. HoloLens, к примеру, позволяет визуализировать в формате 3D-голограммы детальную модель улицы, склада, погрузочной площадки, представить логистам и грузчикам возможность оценить различные варианты расположения товаров на полках, выполнить в виртуальном пространстве различные тестовые задания (оптимизировать загрузку стеллажей, грамотно скоординировать загрузку фур в пиковые часы и др.). Разработчики и пользователи платформы могут оказаться внутри виртуального помещения, понять расстояние между стеллажами, их высоту, степень загрузки, чтобы смоделировать определенные сценарии своего поведения, как если бы все это происходило в реальной жизни.

Благодаря тому, что HoloLens — полностью автономное устройство, для работы ему не требуется интернет или компьютер. Он оснащен мощным процессором и специальным графическим модулем, который отвечает за обработку информации с 18 датчиков анализа пространства помещения, жестов, звуков, речи и света. Это обеспечивает высокую точность позиционирования виртуальных объектов в пространстве. А с помощью четырех встроенных микрофонов, светового сенсора, акселерометра, гироскопа, магнитометра и нескольких камер достигается реалистичность виртуальных элементов.

Исполнительный директор Traft Артур Мурадян отмечает, что на данный момент компания переживает бурный рост, что привело к необходимости кардинальным образом модернизировать процессы обучения штатных и проектных сотрудников. «Мы активно смотрим в сторону различных ИТ-решений, которые могут сократить время обучения сотрудников всех наших направлений и департаментов без потери интенсивности получаемых ими знаний», — отметил эксперт.

Мурадян также добавил, что ранее Traft уже рассматривала для себя возможность перевода части корпоративных программ обучения логистов, водителей и грузчиков на технологии виртуальной и дополненной реальности (AR/VR), на базе технологий Tilt Brush от Google. Планировалось, в частности, что в шлеме или очках виртуальной реальности грузчики смогут обучаться сложными складскими операциями, например, кросс-докингу, то есть сквозной перегрузке товаров с одного транспорта на другой, минуя зону долгосрочного хранения. На данный момент принято решение сконцентрироваться на решениях Hololens, поскольку для него все комплектующие поставляются под ключ, в то время как Tilt Brush представляет собой лишь контроллер, который пользователь держит в руках, а погружение в 3D-реальность происходит с помощью очков компании HTC (модель HTC Vive).

Решения HoloGroup, разрабатывающей HoloLens, уже привлекли внимание российских предприятий из различных отраслей. Так, в апреле 2017 года стало известно, что один из новых гипермаркетов компании «Ашан» был полностью спроектирован с использованием устройств Microsoft HoloLens, отметили в Traft.