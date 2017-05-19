Artezio и Facebook ведут переговоры о долгосрочном партнерстве в сфере ИТ

На встрече с топ-менеджером по развитию бизнеса центрального офиса Facebook Клаудией Фернандез (Claudia Fernandes) представители Artezio (группа компаний «Ланит») обсудили участие компании в социальных проектах и программах для ведущих разработчиков социальной сети. Говоря о сотрудничестве в публичных социальных проектах, представители двух компаний затронули вопрос взаимодействия в инициативе Free Basics. Этот проект, созданный Facebook, позволяет людям получать бесплатный доступ к информации или интернет-сервисам. Для этого используется технология бесплатного доступа к определенному набору сайтов и ресурсов через сотовую связь. Благодаря соглашениям с Facebook в Free Basics представлены информационные сайты, проекты о здоровье и другие сервисы. Бесплатный набор ресурсов доступен в 53 странах, рассказали CNews в «Ланите».

«Free Basics стартовал два года назад, и цель Facebook — такая же, как и у других участников проекта — повысить проникновение Сети во всех странах. Мы создали этот проект, чтобы показать людям, как пользоваться интернетом. Давая людям возможность воспользоваться сайтами в одной из нужных для них областей, мы надеемся, что использование Сети станет для них привычным, и они будут чаще обращаться за помощью к интернету», — заявила Клаудия Фернандез, топ-менеджер по развитию бизнеса Facebook.

«У Artezio есть разработки, которые могут существенно повысить ценность Free Basics для людей всего мира. Опираясь на убер-технологии, мы создали систему, позволяющую людям помогать друг другу, например, находить попавших в беду людей или сообща решать другие проблемы, — отметил Сергей Павлов, технический директор Artezio. — Присутствие такого сервиса в бесплатном доступе Free Basics сразу в 53 странах мира поможет значительно улучшить жизнь многих людей. С Facebook мы говорим о возможности предоставить доступ к такому решению даже там, где интернет слишком дорог для людей».

Участие в социальном проекте — одно из направлений развития партнерства Artezio и Facebook. Компании намерены сблизить интересы по ряду коммерческих разработок. Facebook сотрудничает с разработчиками в рамках специальных коммерческих программ. Для Artezio работа с такими проектами — это возможность продемонстрировать свою экспертизу и высокое качество услуг.

«Мы работаем со многими центрами разработки, и у нас множество активных проектов. Не забывайте, что мы — маленькая компания. Например, у Google — порядка сотни тысяч сотрудников, у нас — только 15 тыс. Не на всех рынках у нас достаточно людей, чтобы работать лицом к лицу. Мы стараемся сделать наши инструменты масштабируемыми», — сказала Клаудия Фернандез.

Результатом переговоров между Artezio и Facebook станут совместные проекты, которые будут анонсированы по мере их подтверждения.