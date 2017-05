Western Digital представила накопители WD Red и Red Pro емкостью 10 ТБ. Цены

Western Digital объявила о расширении своих знаменитых линеек дисковых накопителей для NAS систем WD Red и WD Red Pro и выпуске новых моделей емкостью 10 ТБ, оптимизированных для использования в персональных NAS системах, NAS системах домашнего уровня и NAS системах для малого и среднего бизнеса. Как рассказали CNews в компании, на сегодняшний день Western Digital поставила более 15 млн наполненных гелием дисковых накопителей высокой емкости для самых различных применений, в том числе для NAS систем, и продолжает поддержку этих устройств, предлагая клиентам накопители, отличающиеся высокой емкостью и исключительной надежностью.

Предназначенные для использования в сетевых системах хранения, дисковые накопители линейки WD Red позволяют клиентам масштабировать свои NAS системы в соответствии с меняющимися потребностями.

«В июле 2012 года мы представили линейку накопителей WD Red, призванную решить уникальные задачи в отношении производительности, совместимости и масштабируемости, с которыми сталкиваются клиенты при работе с домашними NAS системами или системами для малого бизнеса, — сказал Брендан Коллинс (Brendan Collins), вице-президент бизнес-подразделения по производству устройств в Western Digital. — Спустя пять лет и выпустив более 16 миллионов дисковых накопителей семейства WD Red, мы продолжаем развивать это семейство, нашу инновационную технологию HelioSeal и разрабатываем другие технологии, помогающие нашим заказчикам удовлетворить меняющиеся требования к частной облачной инфраструктуре».

Представленные в 2012 г., дисковые накопители WD Red предназначены для использования в NAS окружениях и призваны удовлетворить растущий спрос на доступные, надежные и совместимые устройства хранения и снизить общую стоимость владения для клиентов. Построенные на базе гелиевой технологии Western Digital HelioSeal, накопители WD Red емкостью 10 ТБ обеспечивают высокую вместительность и производительность для удовлетворения растущих потребностей при использовании для хранения данных в NAS системах самой различной конфигурации, имеющих от одного до восьми отсеков.

За счет платформы HelioSeal емкость нового дискового накопителя увеличена на 25% по сравнению с моделью WD Red 8 ТБ. Благодаря поддержке до 16 отсеков в настольных NAS системах и системах в стоечном исполнении, дисковый накопитель WD Red Pro 10 ТБ способен обеспечить аналогичную высокую производительность, надежность и емкость и в NAS-системах с 16 отсеками.

Новые накоптели поддерживают технологию 3D Active Balance Plus для улучшения производительности и надежности дисковых накопителей. Тесная интеграция с NAS системами Western Digital My Cloud Pro Series NAS и My Cloud Expert Series NAS обеспечивает перенос контента с устройства на устройство, где бы ни находились пользователи. NASware 3.0, улучшенная версия оригинальной технологии WD NASware, призвана повысить надежность и производительность систем, минимизировать время простоя и упростить процесс интеграции.

В настоящее время ряд крупнейших поставиков NAS систем завершают испытания накопителей WD Red и WD Red Pro 10 ТБ на совместимость.

Новые модели накопителей WD Red и WD Red Pro емкостью 10 ТБ уже доступны в продаже в отдельных розничных сетях и у отдельных дистрибьюторов в США. На дисковые накопители WD Red 10TB NAS распространяется трехлетняя ограниченная гарантия, а сами устройства продаются по рекомендованной розничной цене $494 (WD100EFAX). На накопители WD Red Pro 10TB распространяется ограниченная гарантия сроком пять лет, устройства продаются по рекомендованной розничной цене $533 (WD101KFBX). Информация о доступности и ценах в России будет предоставлена дополнительно.