В «Связном» стартовали официальные продажи смартфонов Prestigio

Международный бренд Prestigio объявил о начале продаж смартфона Wize NK3 в сети мобильного ритейлера «Связной». С начала 2016 г. на сайте «Связного» уже работает онлайн-витрина с продукцией Prestigio, однако в розничной сети ритейлера смартфоны бренда представлены впервые. Устройства бренда доступны для жителей 35 городов присутствия «Связного» по специальной цене p3690, сообщили CNews в компании Prestigio.

«Высокий спрос на мобильные устройства показал востребованность продукции Prestigio: только за 2016 год было продано более 500 тысяч смартфонов. Партнерство с таким крупным партнером, как компания “Связной”, является для нас еще одним шагом к предложению нашим покупателям качественной техники по разумной цене», — отметил Александр Жаров, директор по развитию бизнеса смартфонов Prestigio в России.

Смартфон Prestigio Wize NK3 (PSP3527DUO) оснащен 5-дюймовым дисплеем с FWVGA-разрешением и двумя слотами для SIM-карт, а также двумя камерами: тыловой с разрешением 5 МП и фронтальной с разрешением 0,3 МП. Он оборудован 4 ГБ встроенной памяти и 512 МБ — оперативной, а также 4-ядерным процессором, за счет чего достигается высокая производительность смартфона. ОС Android 6 Marshmallow, предустановленная в устройство, батарея 2 тыс. мА/ч обеспечивают высокую скорость выполнения задач.



Смартфон Wize NK3

По информации Prestigio, устройство доступно в двух цветовых вариантах корпуса: зеленом и желтом.