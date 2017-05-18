SAP представила обновленную платформу SAP Leonardo

SAP на конференции SAPPHIRE представила инициативы, которые объединят новые цифровые технологии и экспертизу SAP в ERP-системах, чтобы помочь клиентам преобразовать традиционные бизнес-процессы.

Расширенная платформа SAP Leonardo объединит различные программные возможности: машинное обучение, интернет вещей, Big Data, аналитику и блокчейн на SAP Cloud Platform вместе с опытом SAP, глубоким знанием индустрии и продвинутой методологией design thinking. Каждая из этих областей в портфолио SAP может создать значительную добавленную стоимость для клиентов.

Клиенты смогут выбрать разные форматы использования данной системы: с фиксированными ценами, сроками внедрения и для специальных вариантов использования или с гибким подходом, при котором пользователи могут создать необходимое решение для любой индустрии или бизнес-процесса. SAP также интегрирует возможности SAP Leonardo с уже существующими решениями, чтобы сделать их мощнее и умнее. Разработчики и партнеры смогут создавать собственные кастомные приложения при поддержке лабораторий SAP Leonardo Centers, первые из которых появятся Нью-Йорке, Париже, Бангалоре и Сан-Леополду (Бразилия).

Новые разработки в портфолио SAP Leonardo включают SAP Leonardo Machine Learning Foundation: набор новых решений с использованием машинного обучения для разных бизнес-процессов – от выставления счетов до клиентской поддержки и удержания пользователей. Также среди решений – сервис SAP Cloud Platform Blockchain для создания расширений для приложений и новых решений с использованием технологий распределенного реестра.

SAP выпустила новое решение для создания цифровых «двойников» и другие новые сервисы для управления активами в сфере интернета вещей. SAP также объявила о сотрудничестве с Deloitte, чтобы создать экосистему вокруг SAP Leonardo и представить новые предложения для финансовой индустрии, управления поставками и SaaS-индустрии.

В марте было анонсировано сотрудничество SAP и Google. Теперь оно включает дополнительную сертификацию технологий SAP и приложений на платформе Google Cloud Platform. Цель сотрудничества двух компаний – сделать SAP Cloud Platform на GCP доступной по всему миру, а также взаимодействие и интеграция в сфере машинного обучения, интернета вещей, прозрачность и хранение данных, повышение производительности на рабочих местах.

SAP и Google сертифицировали технологическую платформу SAP NetWeaver на GCP. Благодаря этому клиенты смогут запускать SAP S/4HANA и приложение SAP Business Warehouse на GCP. В дополнение к этому компании анонсировали, что SAP HANA на GCP прошла сертификацию и доступна для развёртывания на больших проектах, а также о подключении решения SAP Analytics Cloud к сервису Google BigQuery. Немецкий разработчик ПО sovanta стал первой компанией, которая использует данную технологию и решения SAP, включая SAP NetWeaver и SAP S/4HANA на GCP

Google и SAP планируют ускорить цифровую трансформацию бизнеса клиентов с помощью умных приложений, включая интерактивные сервисы, которые помогут пользователям справиться с трудными процессами или транзакциями, а также ответить на возникающие вопросы. Для этого компании планируют совместить опыт SAP в бизнес-процессах с сервисами Google с машинным обучением – такими, как Translate и Speech API, а также с TensorFlow, открытой библиотекой для машинного обучения.

Теперь SAP Cloud Platform предлагает гибкую мультиоблачную среду, в которой пользователи могут разрабатывать и запускать приложения, выбирая предпочтительного инфраструктурного провайдера. Поддержка включает Amazon Web Services (общедоступно), Microsoft Azure (публичная превью-версия) и Google Cloud Platform (демо-версия). Пользователи могут управлять сервисами через новую панель в SAP Cloud Platform. Платформа SAP Cloud Platform на базе Cloud Foundry позволяет работать с многоязычной операционной средой, включая Java, Node.js и расширенные сервисы SAP HANA для приложений.

SAP Cloud Platform оптимизирована таким образом, чтобы клиенты могли искать, пробовать, покупать и развертывать API, приложения партнеров SAP и другие цифровые бизнес-сервисы. В SAP API Business Hub были добавлены сотни новых API для SAP S/4HANA, SAP Hybris и SAP Ariba. Также в него были добавлены новые интеграционные потоки и микросервисы для тестирования и запуска. В SAP App Center теперь можно в режиме онлайн искать партнерские приложения, которые пользователи могут с легкостью пробовать, приобретать и использовать напрямую из магазина приложений. Улучшения SAP App Center и SAP API Business Hub обеспечивают быструю загрузку и управление приложениями.

Новые сервисы для SAP Cloud Platform поддерживают решения для интернета вещей, Big Data с помощью приложений SAP Leonardo, мобильные сервисы и инструмент для разработки приложений SAP Fiori Cloud, инструменты для запуска приложений.